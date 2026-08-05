Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar para investigar posibles actos de corrupción y manejos irregulares de dineros relacionados con la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer. De acuerdo con la información difundida el 5 de agosto, el caso está vinculado a presuntas irregularidades en contratación y manejo de recursos, por lo que fue asignado a un fiscal especializado de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

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La acción de la Fiscalía se produjo pocos días después de la reciente difusión de audios de Eva Ferrer, ciudadana colombo-española, quien fue cercana a Alcocer y ejerció como asesora durante la campaña presidencial de 2022. En los audios, publicados por Semana, Ferrer denuncia presuntas irregularidades cometidas supuestamente durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, esposo de Verónica Alcocer. Ferrer menciona a allegados de Alcocer como el empresario catalán Manuel Grau, quienes, según ella, harían parte de un esquema de contrataciones irregulares y manejos indebidos de dinero durante la campaña y posterior gestión gubernamental.

Ferrer, exestratega de imagen de la campaña y exconsejera Presidencial para la Niñez y la Reconciliación, denuncia que le adeudan pagos por su trabajo y califica al círculo de allegados de Alcocer como “una banda de criminales”, según las grabaciones divulgadas. Uno de los señalamientos más graves que hace Ferrer es que a Verónica Alcocer le habrían entregado dos millones de euros en campaña, equivalentes a unos 7.100 millones de pesos colombianos, dato que atribuye a Manuel Grau. Además, acusa a la primera dama de controlar cargos directivos en entidades estatales como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como utilizar presuntos “testaferros”—personas que actúan como prestanombres—para mover recursos.

Después de conocerse los audios, Ferrer emitió un comunicado donde afirma que las grabaciones fueron hechas ilegalmente y difundidas de manera indebida, explicando que no hará más declaraciones por respeto a la investigación de las autoridades. Por otro lado, Verónica Alcocer respondió enviando una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que manifiesta su disposición total para colaborar con la justicia y responder cualquier solicitud dentro del marco legal. Alcocer niega categóricamente haber autorizado a alguien para asumir compromisos en su nombre y reitera no tener implicación alguna en manejos irregulares. La primera dama concluye expresando su interés como ciudadana en esclarecer los hechos y proteger el buen nombre de su familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Verónica Alcocer por supuesta corrupción?

La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar tras la publicación de audios en los que Eva Ferrer, exasesora y amiga cercana de Verónica Alcocer, la relaciona con posibles manejos irregulares de dineros, contratación indebida y actos de corrupción durante la campaña presidencial de 2022 y el actual gobierno. Las grabaciones, difundidas por Semana, mencionan a personas del entorno de Alcocer y describen un presunto esquema de manejos ilícitos de recursos.

¿Qué significa la figura de “testaferros” dentro de las investigaciones por corrupción?

Según los audios divulgados, el término “testaferro” hace referencia a personas que serían utilizadas para encubrir la identidad de quienes realmente manejan recursos de procedencia dudosa, actuando como prestanombres en contratos o movimientos de dinero. Esta práctica está siendo señalada como parte de los hechos investigados en el caso relacionado con Verónica Alcocer.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.