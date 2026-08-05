Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Gustavo Petro culminó su mandato presidencial el 7 de agosto, entregando formalmente la banda presidencial en Soacha, Cundinamarca, tras cuatro años en el poder. El traspaso lo realizó a Abelardo de la Espriella, quien alcanzó la Presidencia con 12,9 millones de votos, hecho confirmado en los resultados electorales oficiales. En su último discurso público, Petro reiteró su denuncia sobre un supuesto fraude electoral, discurso que ha caracterizado parte de sus pronunciamientos recientes. Sin embargo, según concluyó el informe final de la auditoría internacional desarrollada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), no existen pruebas ni evidencia de manipulación, fabricación o alteración sistemática de los datos de las últimas elecciones presidenciales, hallazgo que también fue respaldado por entidades nacionales e internacionales de control.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su intervención, Petro cuestionó la permanencia de De la Espriella en la Presidencia, sugiriendo que podría no completar el período de gobierno, declaración que no fue sustentada con pruebas concretas. El mandatario también hizo un llamado a la ciudadanía para que defienda las reformas sociales a través de la movilización social, señalando que solo la lucha social y no la electoral sería capaz de forjar mayorías impactantes en el panorama nacional.

El cierre del ciclo presidencial de Petro ocurre rodeado de varias controversias. Entre ellas, persisten señalamientos por escándalos de corrupción durante su administración, que incluyen casos como el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y figuras polémicas como Juliana Guerrero. Tanto personas cercanas a Petro como Verónica Alcocer y Nicolás Petro han sido vinculadas a investigaciones sobre manejo irregular de recursos estatales.

Las reacciones del gobierno entrante y figuras políticas afines a De la Espriella no tardaron en llegar. Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, criticó abiertamente el uso del apodo “Abelardo el Breve” por parte de Petro y la mención de “guardias libertadoras”, acusando al expresidente de atentar contra la democracia. Por su parte, Daniel Briceño, representante del Centro Democrático, instó a la unidad para evitar cualquier desestabilización. Carlos Suárez, estratega de De la Espriella, afirmó que Petro y el senador Iván Cepeda se niegan a reconocer la legitimidad del nuevo presidente, rechazando las invitaciones a la desobediencia civil.

Petro retorna ahora al plano de la oposición, mientras la transición presidencial se desarrolla en medio de fuertes debates sobre la legitimidad y transparencia de las más recientes elecciones, las cuales han sido confirmadas como válidas por el IIDH y organismos nacionales e internacionales.

¿Qué dijo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre el supuesto fraude electoral?

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), en su informe final de auditoría internacional, aseguró que no existe evidencia de manipulación, fabricación o alteración sistemática de datos en las pasadas elecciones presidenciales de Colombia, desmintiendo oficialmente las denuncias de fraude presentadas por Gustavo Petro.

¿Cuáles fueron las reacciones del gobierno de De la Espriella ante las declaraciones de Petro?

Tras el último discurso de Petro, representantes del nuevo gobierno y aliados, como Enrique Gómez y Daniel Briceño, rechazaron las acusaciones de fraude y calificaron las propuestas del expresidente de atentado contra la democracia. Afirmaron que la transición se ha efectuado de acuerdo con la legitimidad certificada por organismos internos y externos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.