A pocas horas de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella volvió a poner sobre la mesa una de sus promesas más polémicas: derribar el Monumento a la Resistencia, una estructura ubicada en Cali que se convirtió en uno de los principales símbolos del paro nacional de 2021.

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(Vea también: Cali será sede de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella con un amplio despliegue de seguridad)

El anuncio cobra especial relevancia porque la posesión presidencial del mandatario electo se realizará precisamente en la capital del Valle del Cauca, ciudad donde se encuentra el monumento.

¿Qué es el Monumento a la Resistencia?

La estructura fue levantada por integrantes de la denominada primera línea y otros manifestantes durante las protestas de 2021.

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Con el paso de los años, el monumento se convirtió en un punto de referencia de las movilizaciones sociales y, al mismo tiempo, en uno de los símbolos más controvertidos surgidos tras el estallido social en Colombia.

Mientras algunos sectores lo consideran un homenaje a las manifestaciones, otros sostienen que representa los hechos de violencia registrados durante esa época.

“El 7 de agosto les voy a tumbar esa porquería que hicieron los peludos de la primera linea”. Jajajajajajajajajajajaja! Es exactamente esto lo que yo quería escuchar de un candidato, mano dura contra el terrorismo.@ABDELAESPRIELLA 🐅 pic.twitter.com/3ZSp8T8CTr — Santiago Uribe (@santiuribedel10) July 18, 2025

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella?

En un video difundido en redes sociales, el presidente electo reiteró su intención de remover la estructura una vez asuma el cargo.

Durante su intervención afirmó:

“El 7 de agosto les voy a tumbar esa porquería que hicieron los peludos de la primera línea”.

En otras declaraciones, también ha calificado el monumento como una “oda al terrorismo y al vandalismo”, en referencia a su postura frente a los disturbios ocurridos durante el paro nacional.

¿Por qué provoca tanta polémica?

El Monumento a la Resistencia ha estado en el centro del debate desde su construcción.

Para algunos ciudadanos representa la memoria de las protestas y las demandas sociales de 2021. Para otros, simboliza los actos de violencia y bloqueos que marcaron esas movilizaciones, especialmente en Cali.

Esa división ha convertido cualquier propuesta sobre su permanencia o retiro en un tema de discusión política.

La promesa coincide con una posesión histórica

La controversia adquiere mayor visibilidad porque Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el 7 de agosto en Cali, en la primera posesión presidencial realizada fuera de Bogotá.

Por ahora, el mandatario electo ha reiterado públicamente su intención de retirar el monumento. Sin embargo, no ha dado a conocer cómo se llevaría a cabo esa medida ni cuál sería el procedimiento administrativo o judicial para hacerlo.

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

El despacho de Abelardo de la Espriella en Barranquilla se ha convertido en motivo de discusión luego de que aparecieran imágenes de cómo será. Pero lo que más ha llamado la atención es el costo y financiamiento de esta sede. El presidente electo respondió a las dudas y aseguró que parte de la financiación saldrá de su propio bolsillo y que otros rubros son donados por empresas privadas.