Por: Blu Radio

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Un operativo de inteligencia y de control de la Policía Nacional permitió frustrar un atentado terrorista que, de acuerdo con las investigaciones, estaba planeado para ejecutarse en el marco de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. Según inteligencia, estaba destinado a atacar instalaciones militares y de Policía.

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La operación se llevó a cabo este martes sobre la vía Panamericana, en el kilómetro 87, sector de la vereda San Rafael, en jurisdicción de Santander de Quilichao, Cauca, donde las autoridades interceptaron un autobús acondicionado con 420 kilogramos de nitrato de amonio distribuidos en siete cilindros, además de estructuras que, al parecer, servirían como plataformas de lanzamiento.

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De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había sido acondicionado para ser utilizado como un bus bomba y, según la investigación, su objetivo era atacar instalaciones militares y policiales en Cali durante los eventos relacionados con la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella.

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Las autoridades atribuyen la planeación del atentado al Frente ‘Jaime Martínez’, una estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y señalan como responsable de la preparación del vehículo a alias ‘Max Max’, identificado como el principal explosivista de esa organización.

Inteligencia militar también sostiene que la acción habría sido ordenada por el propio alias ‘Iván Mordisco’, con el propósito de generar un hecho de alto impacto durante la jornada de posesión.

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Tras la interceptación, equipos antiexplosivos trasladaron los siete artefactos explosivos improvisados a una zona segura en zona rural de Santander de Quilichao, donde fueron destruidos mediante detonaciones controladas para eliminar cualquier riesgo para la población.

Además del material explosivo, las autoridades incautaron el autobús utilizado para transportar la carga y siete rampas de lanzamiento que hacían parte del acondicionamiento del vehículo.

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