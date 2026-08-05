El Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría una nueva serie de denuncias por presuntas irregularidades y hechos de corrupción que comprometerían más de $ 370.000 millones en recursos públicos, según los hallazgos del Empalme Anticorrupción.

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Entre los casos más relevantes figura el contrato para la compra de 16 sistemas antidrones del Ministerio de Defensa y Codaltec, donde se detectaron posibles sobrecostos de hasta el 85 %, un presunto detrimento patrimonial superior a $ 20.700 millones y fallas técnicas en los equipos entregados, que habrían sido reportadas por el Ejército Nacional.

Asimismo, el Gobierno entrante pidió investigar un contrato de la Unidad Nacional de Protección por $ 24.800 millones, adjudicado mediante contratación directa pese a que existía una orden judicial que suspendía el proceso del que se derivó.

Otro de los expedientes involucra a Cenit, filial de Ecopetrol, por un contrato jurídico cercano a los $ 23.000 millones, en el que se denuncian posibles presiones políticas, sugerencias de perfiles para el contratista y la eliminación de mecanismos de control.

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Las denuncias fueron radicadas entre el 1 y el 3 de agosto y el Gobierno entrante anunció que continuará entregando nuevos hallazgos a las autoridades competentes para su investigación.

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