Por: Noticiero 90 minutos

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Cali decidió suspender las clases presenciales en todas las instituciones educativas oficiales este miércoles 6 de agosto, como parte de las estrategias relacionadas con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, evento que colocará a la capital del Valle del Cauca en el centro de la escena nacional. La determinación fue confirmada por la secretaria de Educación de Cali, Sara Rodas, quien detalló que, aunque no habrá encuentros en las aulas, los estudiantes continuarán aprendiendo desde casa mediante actividades propuestas por cada colegio, garantizando así la continuidad del proceso formativo. Según las declaraciones de Rodas, recogidas por Noticiero 90 Minutos, “para el día de mañana, 6 de agosto, en las instituciones educativas de Cali no tendremos clases presenciales, pero gracias a todas las estrategias pedagógicas, la continuidad dentro de los procesos educativos en la ciudad continúa”.

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Esta medida cobija a las 92 instituciones educativas oficiales y sus 338 sedes, asegurando un alcance total en la educación pública local. Por otro lado, los colegios privados no se verán afectados por la suspensión, ya que estos permanecen en receso académico hasta el próximo lunes.

La decisión responde a la necesidad de facilitar la movilidad en una jornada catalogada como histórica para Cali. De acuerdo con la secretaria Rodas, la ciudad debe estar preparada para recibir eventos y actos culturales asociados con la posesión presidencial, muchos de los cuales se llevarán a cabo en lugares emblemáticos como el Bulevar del Oriente, la Plaza de Caicedo y el Parque del Peñón.

A pesar de la suspensión de la presencialidad, la Secretaría de Educación de Cali recalcó que la jornada escolar no será cancelada completamente. Los directivos y maestros han dispuesto mecanismos para que los estudiantes mantengan su aprendizaje desde los hogares, adaptándose así a las circunstancias extraordinarias del día. Tanto la secretaria Rodas como el alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmaron que el próximo lunes se retomarán las actividades académicas normales en todas las instituciones educativas oficiales de Cali, cumpliendo así el calendario escolar sin grandes alteraciones.

De esta manera, la capital del Valle del Cauca se prepara para una celebración trascendental, mientras resguarda la continuidad educativa y prioriza la movilidad y seguridad durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

¿Por qué se suspendieron las clases presenciales en Cali el 6 de agosto?

La suspensión temporal de clases presenciales en Cali fue implementada para facilitar la movilidad durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, considerada una jornada histórica para la ciudad. Según la secretaria de Educación, Sara Rodas, se espera también que niños y jóvenes disfruten con sus familias de los eventos culturales realizados en ese contexto. La medida solo afecta a las instituciones educativas oficiales y sus sedes.

¿Cómo continuarán las actividades escolares durante la suspensión de clases presenciales en Cali?

Durante la suspensión de clases presenciales, los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Cali continuarán sus actividades académicas desde casa. La Secretaría de Educación aclaró que los docentes y directivos ya coordinaron tareas y ejercicios pedagógicos para asegurar la continuidad del aprendizaje, utilizando estrategias adaptadas a cada institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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