Por: Noticiero 90 minutos

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El sistema de transporte masivo de Cali, conocido como MÍO, prestará servicio gratuito a todos los usuarios el próximo 7 de agosto durante toda la jornada. La decisión fue anunciada recientemente por las autoridades de la ciudad, quienes dieron a conocer la medida en una rueda de prensa realizada en el Centro Cultural de Cali.

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De acuerdo con la información divulgada en el evento, la gratuidad del servicio está directamente relacionada con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que ocurrirá ese mismo día. El anuncio hace parte del paquete de medidas de movilidad que regirán en la ciudad para garantizar la seguridad y comodidad de la ciudadanía durante la jornada, que se prevé será especialmente concurrida debido a la importancia del acto de posesión presidencial.

El MÍO, sigla de Masivo Integrado de Occidente, es el sistema de transporte público urbano más relevante en Cali, brindando una red amplia de buses articulados, alimentadores y estaciones que facilitan la movilidad de miles de personas cada día. Según indicaron en la rueda de prensa, el beneficio de gratuidad estará vigente durante toda la jornada del 7 de agosto, lo que permitirá que los caleños y visitantes se desplacen sin costo adicional en todas las rutas y servicios del sistema.

La Alcaldía de Cali, según la información recogida en el evento y difundida por el medio 90 Minutos, enfatizó que la medida busca promover el uso del transporte público y apoyar la logística ciudadana debido a los posibles cierres viales y cambios en los flujos de tránsito esperados durante el desarrollo de la posesión presidencial. Si bien se espera gran movilidad en la ciudad, la gratuidad en el MÍO representa también un alivio económico para quienes necesiten desplazarse el viernes 7 de agosto.

Si bien se trata de una noticia en desarrollo y aún no se han detallado todos los pormenores logísticos, la administración municipal confirmó que se seguirán comunicando los protocolos y lineamientos en las próximas horas para que la ciudadanía esté informada y pueda planificar sus desplazamientos de manera adecuada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el MÍO será gratis el 7 de agosto en Cali?

El MÍO será gratuito el 7 de agosto de acuerdo con lo anunciado por las autoridades durante una rueda de prensa, para facilitar la movilidad por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, un evento que implica ajustes y medidas especiales en la ciudad.

¿Qué rutas del MÍO serán gratuitas durante toda la jornada en Cali?

Según la información proporcionada en rueda de prensa y difundida por el medio 90 Minutos, la gratuidad aplicará en todas las rutas y servicios del sistema MÍO el viernes 7 de agosto, permitiendo a todos los usuarios viajar sin costo en la jornada completa.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.