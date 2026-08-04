El operativo para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella tendrá un componente poco habitual. Además de los controles por tierra y aire, las autoridades desplegarán vigilancia permanente sobre el río Cauca, como parte del esquema diseñado para proteger la ceremonia del próximo 7 de agosto en Cali.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que el dispositivo busca reforzar la seguridad alrededor de la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, sede del acto de investidura.

¿Cómo será la vigilancia en el río Cauca?

El plan contempla la presencia de embarcaciones de la Armada Nacional y la Policía que patrullarán distintos sectores del río durante la jornada.

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Según el ministro, estas unidades tendrán la misión de vigilar el afluente, controlar posibles accesos no autorizados y apoyar las operaciones de seguridad alrededor del evento.

El esquema también prevé equipos de reacción rápida para responder ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en zonas ribereñas.

#Posesión | El dispositivo de seguridad para este 7 de agosto en la Arena USC de la @usantiagodecali, cuando asume el presidente @ABDELAESPRIELLA, incluye hasta vigilancia con botes en el #RíoCauca. @PedroSanchezCol ministro de Defensa. pic.twitter.com/sZ2ycs7Fk6 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) August 4, 2026

¿Por qué el río hace parte del operativo?

De acuerdo con las autoridades, el río Cauca es considerado un punto estratégico dentro del dispositivo de seguridad por su conexión con diferentes municipios del Valle del Cauca.

La vigilancia fluvial busca complementar el control terrestre y aéreo, cerrando posibles corredores de movilidad que puedan representar un riesgo para el desarrollo de la ceremonia.

Un operativo de máxima seguridad para una posesión histórica

El despliegue sobre el río se suma al dispositivo anunciado previamente para Cali, que incluye controles en las principales vías de acceso, vigilancia aérea y un amplio componente de fuerza pública en los alrededores de la Arena USC.

La posesión de Abelardo de la Espriella marcará un hecho sin precedentes, al convertirse en la primera ceremonia de investidura presidencial adelantada fuera de Bogotá.

Cali se prepara para recibir delegaciones nacionales e internacionales

Las medidas de seguridad buscan garantizar el normal desarrollo del traspaso de mando correspondiente al periodo presidencial 2026-2030.

Además del presidente electo y las autoridades nacionales, se espera la asistencia de delegaciones internacionales e invitados especiales, por lo que el Gobierno dispuso un esquema de protección reforzado en distintos puntos de la ciudad.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.