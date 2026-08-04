El humor colombiano está de luto por la muerte de Alfonso Lizarazo, una de las figuras que marcó para siempre la televisión y la radio del país. El bumangués falleció este martes 4 de agosto a los 85 años y, tras conocerse la noticia, varias generaciones de humoristas han recordado su legado.

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Uno de los mensajes más sentidos fue el de Carlos ‘el Mono’ Sánchez, humorista de ‘Sábados Felices’, quien destacó la huella que dejó Lizarazo tanto en el programa como en iniciativas sociales que impulsó durante su carrera.

“Don Alfonso, gracias por darle a Colombia una ‘Escuelita en el Corazón’ y luego de una ‘Operación Ja Ja’ pasar a ‘Sábados Felices’, el programa de la familia colombiana en todas las generaciones… 54 años”, escribió el humorista.

‘El Mono’ cerró su homenaje con una frase que resume el espíritu que Lizarazo llevó durante décadas a los hogares colombianos: “La risa siempre será la mejor receta”.

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A ese mensaje se sumó Pedro González, conocido como ‘Don Jediondo’, quien lamentó la partida del comunicador y recordó algunos de los proyectos que marcaron su trayectoria.

“El humor colombiano está de luto. Ha fallecido hoy en Barranquilla a los 87 años don Alfonso Lizarazo, gestor, fundador y director por muchos años de ‘Sábados Felices’, programa estrella del humor en Colombia”, escribió.

Aunque ‘Don Jediondo’ mencionó una edad diferente, los reportes publicados este martes señalan que Lizarazo tenía 85 años al momento de su muerte.

En su mensaje, el humorista también recordó que antes de ‘Sábados Felices’, Lizarazo estuvo detrás de espacios como ‘Campeones de la Risa’ y ‘Operación Ja Ja’, además de otros proyectos en Caracol Televisión y Caracol Radio. También destacó su paso por Radio 15, la creación del Festival Internacional del Humor y la campaña ‘Lleva una escuelita en tu corazón’.

El humor colombiano está de luto. Ha fallecido hoy en Barranquilla a los 87 años don Alfonso Lizarazo, gestor, fundador y director por

Muchos años de SÁBADOS FELICES, programa estrella del humor en Colombia. Antes de Sábados Felices don Alfonso había creado CAMPEONES DE LA RISA,… pic.twitter.com/0KrAvQLcFt — Don Jediondo (@DonJediondo) August 5, 2026

Legado que deja Alfonso Lizarazo a la televisión colombiana

Lizarazo llegó a la televisión después de iniciar su trayectoria en los medios y terminó convirtiéndose en una pieza fundamental para el desarrollo del humor colombiano. ‘Campeones de la Risa’ comenzó en 1972 y cuatro años después adoptó el nombre de ‘Sábados Felices’, formato que se convirtió en uno de los espacios más longevos de la televisión nacional.

Su aporte también trascendió la pantalla. La iniciativa ‘Una escuelita en tu corazón’ fue una de las campañas sociales que promovió durante su carrera y que quedó ligada a la historia del programa.

La trayectoria de Lizarazo tuvo además un capítulo político: en 1998 llegó al Senado de la República por voto popular, después de décadas dedicadas a los medios y al entretenimiento.

Para ‘Don Jediondo’, su muerte representa “una gran pérdida para el humor colombiano”. El comediante envió además un abrazo de solidaridad a la familia de Lizarazo y a sus compañeros de programa, a quienes recordó por haber recibido durante años sus enseñanzas, su carisma y su don de gentes. “Descansa en paz, don Alfonso”, concluyó.

La partida de Lizarazo deja así un vacío en una industria que ayudó a construir y en un programa que, desde 1972, acompañó a varias generaciones de colombianos. Guinness World Records reconoce a ‘Sábados Felices’ como el programa de sketches televisivos de mayor duración.

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