Por: El Espectador

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El 4 de agosto, en medio de la expectativa por la pronta posesión de Abelardo de la Espriella como presidente, se divulgó el informe final de una auditoría externa internacional sobre el proceso de la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio. Esta verificación fue realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), y tuvo como objetivo principal revisar de manera independiente los procedimientos que concluyeron con la victoria del candidato de Defensores de la Patria frente al aspirante del Pacto Histórico.

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Según la evaluación del IIDH-CAPEL, los aspectos tecnológicos, operativos y logísticos auditados cumplieron con condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso electoral. El informe de 17 páginas incluyó un análisis minucioso de diez componentes esenciales, entre los que se encuentran los jurados de votación, el kit electoral, la plataforma ‘aVotar’ —herramienta tecnológica para la gestión del voto—, los sistemas de biometría, control y monitoreo, el preconteo, las comunicaciones, el escrutinio, los formularios E-14 y las actas E-11, así como los mecanismos para la consolidación y divulgación de resultados.

La auditoría no solo se centró en la jornada electoral, sino que abordó todas las etapas: la previa, durante y después de las votaciones. Además, el documento evidenció la implementación de medidas técnicas de control y validación, el manejo seguro de la información, el control de accesos, la trazabilidad (la capacidad de seguir cada paso del proceso), y la existencia de infraestructura tecnológica suficiente para mantener la continuidad de los servicios durante la elección.

En su dictamen final, el IIDH-CAPEL sostuvo que “no se identificaron hallazgos ni observaciones que permitieran concluir la existencia de incumplimientos o de situaciones que afectaran el funcionamiento de los componentes tecnológicos, operativos, logísticos y procedimentales auditados”. Estas conclusiones resultan significativas frente a las numerosas denuncias públicas del presidente Gustavo Petro, quien había hablado de un supuesto fraude electoral, aunque no presentó evidencias concretas que sostuvieran sus afirmaciones. Las tensiones políticas resultantes incluyeron un abrupto fin del proceso de empalme entre Petro y el presidente electo De la Espriella, especialmente tras declaraciones en las que Petro sostuvo que el “presidente legítimo” es Iván Cepeda.

El informe del IIDH-CAPEL proporciona un balance técnico sobre los comicios y busca aportar tranquilidad en medio de un contexto político marcado por la desconfianza y el debate sobre la transparencia electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y cuál fue su papel en la auditoría electoral?

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente americano. En el caso de la última elección presidencial, su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) tuvo la responsabilidad de realizar una auditoría externa sobre los procedimientos electorales, asegurando así una evaluación independiente y especializada de los mecanismos tecnológicos, logísticos y operativos empleados en la jornada.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos del informe de auditoría del IIDH sobre las elecciones presidenciales?

El informe final del IIDH, mediante CAPEL, concluyó que no existieron hallazgos ni observaciones que indicaran incumplimientos o problemas en los componentes tecnológicos, logísticos u operativos durante la segunda vuelta presidencial. Esta auditoría abarcó todas las etapas del proceso electoral y validó la seguridad de la información, los controles internos y la continuidad operativa del sistema, reafirmando la legitimidad y transparencia del proceso.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.