Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente saliente, Gustavo Petro, presentó recientemente el retrato que pasará a integrar la galería de expresidentes de la Casa de Nariño. Sin embargo, este acto incluyó un significado especial, pues junto a su retrato fueron develados dos pinturas adicionales: la de Juan José Nieto Gil, reconocido como el primer presidente afrodescendiente de Colombia, y la de José María Melo, destacado por ser el primer presidente de origen indígena en la historia del país. Según recogió El Espectador, la vicepresidenta Francia Márquez había tenido el retrato de Nieto Gil en su despacho los últimos cuatro años, pero recientemente devolvió la pieza a la sede presidencial.

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Juan José Nieto Gil, nacido el 24 de junio de 1804 en Cibarco, Atlántico, asumió la presidencia en un periodo de transición y conflicto político. El 25 de enero de 1861, en el cargo de segundo designado, se declaró en ejercicio del poder ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia en Barranquilla. Ejerció el cargo hasta el 18 de julio de ese año, entregando luego el poder a Tomás Cipriano de Mosquera. Este mandato breve ocurrió durante un limbo de poder provocado por las tensiones entre el conservador Mariano Ospina Rodríguez y el liberal Mosquera.

Nieto Gil fue también escritor, estadista y liberal convencido. Defendió la propiedad individual, se opuso a la esclavitud y convirtió su casa en Cartagena en un espacio abierto, como relató Wilmar Vera Zapata, donde artesanos, campesinos, y personas de distintos orígenes compartían tertulias. Ocupó cargos públicos, fue gobernador, sancionó constituciones y fundó el periódico La Democracia. Sufrió persecuciones políticas, vivió en el exilio y abrazó la masonería. En 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos pidió perdón por la falta de reconocimiento a su figura, tras décadas de invisibilidad y discriminación, como lo evidenció el investigador Gonzalo Guillén a la BBC.

Por su parte, José María Melo, nacido en Chaparral, Tolima, el 9 de octubre de 1800, participó en las guerras de independencia y escaló posiciones en el ejército, alcanzando el grado de general. Su presidencia, entre abril y diciembre de 1854, fue impulsada por el apoyo de obreros, campesinos y artesanos, grupos con los que logró una fuerte conexión. Se destacó por respaldar políticas populares y su cercanía con José Hilario López, presidente que abolió la esclavitud. Melo asumió la presidencia tras una crisis institucional, pero su mandato fue efímero debido a la acción militar de sus opositores. Fue capturado, exiliado varias veces y terminó fusilado en México en 1860.

Ambos personajes, hasta hace poco marginados o invisibilizados en la historia oficial, obtienen así un nuevo lugar en la memoria del país, tal como registraron fuentes como El Espectador y el Banco de la República.

¿Por qué es importante el reconocimiento de Juan José Nieto Gil y José María Melo en la historia de Colombia?

El reconocimiento de figuras como Juan José Nieto Gil y José María Melo es relevante porque permite visibilizar el aporte de comunidades históricamente excluidas, como las afrodescendientes y las indígenas. De acuerdo con El Espectador y el Banco de la República, ambos líderes rompieron paradigmas de la época y enfrentaron discriminación, lo que les valió el olvido y hasta la invisibilización de sus retratos y memoriales durante décadas.

¿Qué significa ser ‘santanderista’ en el contexto colombiano del siglo XIX?

El término ‘santanderista’ hace referencia a la corriente liderada por Francisco de Paula Santander durante la época republicana. En el caso de Juan José Nieto Gil, ser catalogado como santanderista implica su adhesión a postulados liberales, en favor de la legalidad, la tolerancia y el respeto por los derechos individuales, valores que quedaron reflejados en sus escritos y políticas públicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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