Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa sus cuestionamientos a las elecciones presidenciales del 21 de junio y lanzó un nuevo señalamiento sobre un supuesto fraude que, según él, habría favorecido a Abelardo de la Espriella. Esta vez, el mandatario saliente apuntó a los colombianos que viajaron al Mundial y aseguró que pudieron votar varias veces.

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Desde la Casa de Nariño, Petro sostuvo que la permanencia de algunos ciudadanos en el exterior durante varios días habría abierto la puerta a una irregularidad. “Como viajaron al Mundial, entonces les permite votar allá y con una capacidad de siete veces, porque ya son siete días. Entonces se puede votar, no hay ese control, se puede votar siete veces la misma persona y los jurados tampoco son de allá, sino que se demuestra por migración que se los llevaron de Colombia”, afirmó.

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El presidente agregó una acusación sobre los jurados electorales en el exterior. “Está prohibido por la ley, los jurados de allá tienen que ser de allá, residentes de allá, colombianos que residen allá”, dijo Petro, quien dejará la Casa de Nariño este 7 de agosto. Estas afirmaciones hacen parte de sus cuestionamientos sobre los resultados que dieron como ganador a De la Espriella.

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Petro también insistió en que existiría un problema más amplio en el sistema electoral. “Jurídicamente, se habla de pruebas y evidencias que hay que tomarlas sobre un conjunto para encontrar que efectivamente hubo un fraude electoral y algorítmico sistemático sobre un volumen de votos enorme a favor de Abelardo de la Espriella, sin que mediara la decisión popular”, señaló.

Otra de sus críticas apuntó al sistema utilizado para los escrutinios. Petro aseguró que los formularios E-14 de la segunda vuelta habrían perdido un mecanismo de seguridad. “Yo fui elegido en un sistema electoral en el que se garantizaba un candado en los documentos que se suben a la plataforma. Pero al quitarle eso cambia absolutamente todo, pues los PDFs se vuelven modificables”, sostuvo.

El mandatario también lanzó señalamientos contra el registrador Hernán Penagos y cuestionó al Consejo de Estado por decisiones relacionadas con la elección. “El registrador (Hernán Penagos) mintió a la ciudadanía y al hacer eso se rompieron tratados internacionales firmados por Colombia”, afirmó Petro.

Petro insiste en que Iván Cepeda ganó las elecciones presidenciales

En medio de sus denuncias, el presidente insistió además en que el verdadero ganador habría sido Iván Cepeda. “Nos encontramos ante un problema constitucional profundo, porque estamos ante un presidente ilegítimo, porque el que ganó es Iván Cepeda. Extranjeros hicieron con dinero el fraude que impone un mandatario que no ganó”, afirmó.

Petro también aseguró que un análisis estadístico habría encontrado anomalías en 1.350 puestos de votación. “Ha sido efectiva esta innovación social”, dijo sobre el denominado test de rachas, y agregó: “cualquier elección en el mundo puede ser manipulada con este software que lo pueden vender”. Hasta ahora, estas afirmaciones corresponden a los señalamientos hechos por Petro y no constituyen por sí mismas una prueba concluyente de fraude electoral.

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