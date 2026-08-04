Rafael Poveda sumó un nombre de peso a su equipo jurídico en medio de la controversia que enfrenta por las denuncias de presunto acoso conocidas en su contra. El periodista anunció que el abogado penalista Jaime Lombana asumirá parte de su defensa y destacó la experiencia del jurista en procesos de alto impacto.

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“Quiero informarles que, aparte de los grandes juristas José Luis Herrera y Wendy Herrera y su ‘pool’ de abogados, se ha sumado a nuestro equipo de defensa el doctor Jaime Lombana”, manifestó Poveda en un video publicado en sus redes sociales.

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Jaime Lombana y los casos que ha llevado

Lombana es abogado de la Universidad del Rosario, cuenta con una especialización de la Universidad de Salamanca, en España, y dirige su propia firma, Jaime Lombana Villalba & Abogados. Su nombre ha aparecido durante años en procesos judiciales que han despertado gran interés en Colombia.

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Uno de los casos más conocidos en los que ha intervenido es el del expresidente Álvaro Uribe. En ese proceso, Lombana ha sostenido que el exmandatario no estaba al tanto de las actuaciones de su entonces abogado Diego Cadena y ha señalado al jurista como responsable de presuntas irregularidades relacionadas con maniobras que modificaron testimonios en contra de Uribe.

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El penalista también ha protagonizado actuaciones judiciales contra figuras del sector empresarial, cuando interpuso una denuncia penal contra la alta gerencia del Grupo Sura por una presunta falsedad en documento privado relacionada con acuerdos financieros y la información consignada en notas contables. Una auditoría de Kroll concluyó que no hubo fraude, aunque el abogado mantuvo sus cuestionamientos sobre un supuesto ocultamiento de información.

En 2024, además, Lombana intentó llevar nuevamente a los tribunales el caso de Luis Andrés Colmenares. El abogado presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia en la que cuestionó aspectos de las investigaciones y sostuvo que todavía existían puntos sin esclarecer alrededor de la muerte del joven.

Ahora, ese recorrido jurídico llega a una controversia completamente distinta. Poveda confirmó la incorporación de Lombana mientras continúa el cruce de pronunciamientos con el colectivo ‘Yo te creo, colega’, después de que se conocieran testimonios que lo señalan por presuntas conductas de acoso.

Rafael Poveda hizo nuevo pronunciamiento sobre denuncias de presunto acoso

El periodista ha insistido en que no contó con suficientes garantías para ejercer su derecho de defensa antes de la publicación de los testimonios. También cuestionó la metodología empleada por el colectivo y afirmó que las respuestas que le solicitaron no habrían tenido incidencia en la decisión de publicar las denuncias.

Poveda reconoció que las periodistas aceptaron que una de las llamadas que sostuvo con él fue “infortunada”, pero sostuvo que el debate principal está relacionado, desde su perspectiva, con las garantías que deben existir cuando una publicación puede afectar la honra y el buen nombre de una persona.

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