Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acoso sexual, en el marco de un proceso penal derivado de denuncias hechas por cuatro mujeres que habrían compartido con él un entorno laboral entre 2024 y 2026. Durante la diligencia judicial, Vargas expresó que no aceptaba los cargos planteados por la Fiscalía, lo que implicará que el proceso penal continúe según las etapas definidas por la ley.

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La investigación está sustentada en hechos que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían ocurrido en un contexto profesional y fueron documentados en la denuncia consignada en el expediente judicial. Las víctimas, que trabajaron en el mismo espacio laboral que Vargas, figuran en el proceso identificadas como V1, V2, V3 y V4. Para salvaguardar su identidad y evitar mayores daños psicológicos, la audiencia fue reservada, una petición que realizaron tanto la Fiscalía como la representación legal de una de las denunciantes. Esta decisión judicial busca además reducir los riesgos de revictimización y la exposición pública de las involucradas.

La audiencia de imputación se desarrolló en dos jornadas bajo la dirección del Juzgado 41 de Control de Garantías de Bogotá. Inició el lunes 3 de agosto, pero fue suspendida tras varias horas y retomada el martes 4 de agosto, fecha en la cual la Fiscalía formalizó el señalamiento del delito y comunicó todos los hechos al periodista, tal como informó El Diario. Por su parte, la defensa de Vargas solicitó garantías para el acceso a la información del expediente y destacó la importancia de respetar la presunción de inocencia.

El rechazo de los cargos por parte de Vargas significa que no obtiene ningún beneficio de reducción de pena anticipada. Así, el proceso continuará con la recopilación y presentación de pruebas tanto de la Fiscalía como de la defensa, quien podrá controvertir los elementos presentados en su contra. Cabe precisar que la imputación no equivale a una condena ni implica responsabilidad penal automática para Vargas. Solo una sentencia judicial podrá determinar su responsabilidad o inocencia, tras analizar los argumentos y pruebas presentados por ambas partes.

Este caso adquirió visibilidad nacional en marzo de 2026, luego de que se hicieran públicas las denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión, canal en el que Vargas laboraba. Tras estos hechos, el medio de comunicación anunció la terminación del vínculo laboral con el periodista, aclarando que esta decisión no representaba un juicio sobre la veracidad de las denuncias o la responsabilidad del involucrado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la audiencia de imputación de cargos en un proceso penal por acoso sexual?

La audiencia de imputación de cargos es una etapa jurídica en la que la Fiscalía presenta formalmente las acusaciones ante el señalado, explicando los hechos y el delito por el que será investigado, en este caso, acoso sexual. No significa una condena automática ni prejuzga la responsabilidad del acusado; solo una sentencia tras el debate probatorio definirá si existe o no culpabilidad.

¿Por qué las audiencias pueden ser reservadas en casos de acoso sexual?

Las audiencias pueden ser reservadas a solicitud de las partes o de la Fiscalía para proteger la identidad de las presuntas víctimas, evitando así la revictimización y la exposición mediática. Esta práctica busca preservar la integridad de las personas afectadas y garantizar un debido proceso libre de presiones externas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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