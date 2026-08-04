La diligencia judicial en la que la Fiscalía General de la Nación imputará formalmente cargos al reconocido presentador de noticias Jorge Alfredo Vargas, por su presunto involucramiento en hechos de acoso sexual, se llevará a cabo bajo estrictas medidas de reserva. Así lo determinó el Juzgado 41 de Control de Garantías de Bogotá, tras evaluar los argumentos expuestos por los diferentes intervinientes en un proceso que ha generado gran revuelo en el sector de los medios de comunicación del país.

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Durante el desarrollo de la vista judicial, la fiscal Patricia Hernández y la abogada Ana Bejarano, en representación de las víctimas, solicitaron formalmente que la diligencia no fuera pública. El propósito central de esta petición radicó en “salvaguardar los derechos de las mujeres presuntamente acosadas” y evitar la exposición de detalles sensibles e íntimos que forman parte de la investigación penal en curso.

Por su parte, la defensa del comunicador, conformada por los abogados María Paulina Riveros y Juan David Bazzani, manifestó su postura frente a las garantías procesales del caso. Si bien los juristas expresaron su intención de que “siempre se respeten los derechos de las partes” y recordaron que “la presunción de inocencia del presentador se mantiene vigente”, argumentaron su desacuerdo con cerrar el acceso al público, sosteniendo que “basta con la anonimización de los nombres de las mujeres” para proteger su identidad sin vulnerar la publicidad de las audiencias.

Ante la colisión de principios constitucionales, la juez a cargo explicó que debió realizar un riguroso examen entre la publicidad procesal y la protección de los derechos de las alegadas víctimas. Al resolver el dilema, la togada concluyó que la medida de reserva resulta “legítima, idónea y necesaria para garantizar la protección de las mujeres presuntamente violentadas”, dado que la Fiscalía expondrá elementos de alta sensibilidad durante la formulación de cargos.

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Finalmente, el despacho judicial emitió directrices claras para todos los intervinientes, enfatizando sobre “el deber de preservar la confidencialidad de la presente diligencia” y ordenando “abstenerse de realizar referencias públicas o divulgaciones relacionadas con información personal”. Asimismo, la autoridad recordó que la defensa técnica debe contar con plenitud de garantías y elementos para ejercer su labor durante las siguientes etapas del proceso judicial.