Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Alcaldía de Cali presentó ante el Consejo Territorial de Planeación el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), un instrumento que fijará el rumbo del desarrollo urbano, ambiental, social y económico de la ciudad por los próximos 12 años. Este plan es clave para determinar cómo evoluciona la urbe en cuanto a infraestructura, organización territorial y oportunidades para sus habitantes.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Vanessa Fernanda López, directora del departamento administrativo de Planeación, el POT permitirá visualizar el crecimiento físico y los cambios en el ordenamiento de Cali, así como avances en desarrollo económico y transformación social. López enfatizó que el POT orienta la ciudad no solo hacia una mejor organización del espacio, sino también hacia una vocación cultural, deportiva y de crecimiento económico planificado. Este instrumento define cómo se gestionará la ciudad, los usos del suelo y las vocaciones de cada zona, de acuerdo con declaraciones citadas por 90minutos.co.

La propuesta abarca sectores fundamentales como vivienda, movilidad, espacio público, equipamientos urbanos y protección ambiental. Según explicó la directora de Planeación, la legalización de actividades económicas en zonas como Siloé es un aspecto central, ya que habilitará a la ciudad para impulsar su economía de manera ordenada y sostenida. Además, el desarrollo se extiende a otras zonas como el oriente de Cali, donde se espera que la formalización de ingresos y actividades genere nuevas alternativas económicas legales y estructuradas.

Otro punto relevante del POT es la inclusión del tren de cercanías —una infraestructura de transporte que recorrerá la ciudad— y el crecimiento planificado de viviendas hacia el sur. Más de 2.000 ciudadanos participaron en la construcción del documento con sus propuestas, lo que resalta el carácter participativo de este proceso. El POT establece la densificación alrededor del corredor del tren, facilita la movilidad y delimita claramente las áreas de protección ambiental, así como la clasificación precisa del suelo urbano, rural y de expansión.

Actualmente, el Consejo Territorial de Planeación revisa el proyecto y, tras sus recomendaciones, será sometido a la evaluación del Concejo Distrital en octubre. La elaboración del POT tomó dos años y logró llegar a todas las comunas y corregimientos, según lo informado por la Alcaldía de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los objetivos principales del nuevo POT de Cali?

El principal propósito del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Cali es guiar el crecimiento físico, económico, social y ambiental de la ciudad durante los próximos 12 años. Además de definir usos de suelo y orientar la vocación de cada zona, busca legalizar actividades económicas, promover la protección ambiental y organizar proyectos urbanos clave como el tren de cercanías y la expansión de viviendas.

¿Cómo se definieron las áreas de protección ambiental en el POT de Cali?

Según la directora de Planeación, Vanessa Fernanda López, el POT de Cali logró establecer claramente cuáles son las áreas de protección ambiental a través de un proceso de concertación, delimitando los suelos urbano, rural y de expansión. Este proceso fue parte fundamental de la construcción colectiva del proyecto, que recibió las propuestas de más de 2.000 ciudadanos en toda la ciudad.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.