Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó de manera oficial que el general en retiro Jesús Alejandro Barrera será el nuevo director de la Policía Nacional cuando su Gobierno inicie el próximo 7 de agosto. De acuerdo con la información revelada, esta designación representa uno de los cambios más relevantes en la cúpula de la institución. Durante el mismo anuncio, el mandatario también presentó al general en retiro Norberto Mujica como subdirector de la Policía Nacional, y señaló que ambos oficiales serán reintegrados al servicio activo para asumir sus nuevas funciones. Dentro de las novedades puntuales de esta reestructuración, destaca que la Subdirección de la Policía Nacional tendrá, por decisión del nuevo Gobierno, una sede permanente en Barranquilla, respondiendo a una política de descentralización institucional.

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El nuevo director de la Policía Nacional cuenta con una hoja de vida que registra 35 años de servicio en la institución. Su experiencia incluye la dirección de la Dirección de Inteligencia Policial, conocida por sus siglas como Dipol, así como el liderazgo en la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Además, se desempeñó como jefe de operaciones de Dipol, oficial de enlace ante Europol —la Oficina Europea de Policía— y otros roles estratégicos en seguridad e inteligencia. Barrera salió de la Policía en 2022, en un proceso de renovación de la cúpula, y ahora retorna para liderar la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno.

Bajo el mando de Barrera, la Policía Nacional deberá coordinar diversas especialidades y programas. Entre estos están la Patrulla Púrpura, orientada a la atención y prevención de las violencias basadas en género; la Policía de Infancia y Adolescencia, encargada de la protección de menores; la Policía de Tránsito y Transporte, la Policía Ambiental, la Policía de Turismo y los Carabineros y Seguridad Rural. Igualmente tendrá bajo su responsabilidad direcciones de combate a la criminalidad, como la de Investigación Criminal (Dijín), Antinarcóticos e Inteligencia, además del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

El principal reto para el nuevo director será fortalecer la seguridad ciudadana, enfrentar al crimen organizado y priorizar la protección de zonas rurales. También deberá robustecer estrategias de prevención y convivencia en todo el país, dentro de un contexto en el que se busca mayor presencia policial eficiente y cercana a la ciudadanía. La designación de Barrera se produce apenas tres días antes de la toma de posesión presidencial y marca un punto de partida para las transformaciones instituciones en el nuevo mandato de Abelardo de la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Jesús Alejandro Barrera, el nuevo director de la Policía Nacional?

Jesús Alejandro Barrera es un general en retiro con 35 años de trayectoria en la Policía Nacional, donde ocupó cargos clave como director de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), jefe de operaciones y oficial de enlace ante Europol. Regresa al servicio para liderar la estrategia de seguridad del Gobierno tras haber salido de la institución en 2022.

¿Cuáles serán los principales retos de Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional?

Entre los retos más relevantes se encuentran el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la protección de la población rural y la consolidación de estrategias de prevención y convivencia en todo el territorio nacional.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.