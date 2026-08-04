Por: EL PILON SA

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A tres días de asumir la Presidencia de la República, Abelardo De La Espriella empezó a definir la nueva estructura de la Fuerza Pública y anunció cambios significativos en el mando de la Policía Nacional. Según lo confirmado este martes, el mayor general en retiro Jesús Alejandro Barrera Peña será reintegrado al servicio activo y asumirá la Dirección General de la Policía Nacional desde el 7 de agosto, cuando comenzará oficialmente el nuevo gobierno, decisión que fue comunicada en el marco de la Cumbre de Seguridad Urbana, un evento con presencia de alcaldes y gobernadores de diversas regiones.

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La selección de Barrera Peña como director refleja la apuesta de De La Espriella por fortalecer las capacidades operativas de la institución y reorganizar el mando policial para enfrentar los problemas de seguridad que afronta el país. De acuerdo con lo anunciado, uno de los propósitos centrales será avanzar en la reorganización de la Policía Nacional con estrategias focalizadas para la seguridad ciudadana.

Barrera Peña posee una trayectoria de más de tres décadas en la Policía Nacional, tiempo durante el cual se desempeñó en posiciones clave como las direcciones de Carabineros e Inteligencia, y lideró la Región de Policía No. 3. Su experiencia se ha forjado en la conducción de operaciones contra estructuras criminales, la seguridad en zonas rurales y en el desarrollo de estrategias para preservar el orden público. Destaca, además, su cooperación con organismos internacionales en temas de crimen transnacional, experiencia que será fundamental para las políticas de seguridad propuestas por la nueva administración.

El anuncio también incluyó la confirmación de Norberto Mujica, mayor general en retiro, como subdirector general de la Policía Nacional. En una decisión que busca descentralizar la gestión de la seguridad, se informó que la Subdirección General trasladará su sede permanente a Barranquilla. Con esta medida, la administración entrante espera robustecer la coordinación de operaciones policiales en la región Caribe y reforzar el enfoque territorial.

Entre las prioridades fijadas por el gobierno de De La Espriella se encuentran el fortalecimiento de la inteligencia policial, el combate a la extorsión y el desmantelamiento de organizaciones criminales, metas que deberán enarbolar la nueva cúpula policial desde el 7 de agosto, asumiendo los retos de mantener y restaurar el orden público en Colombia.

¿Quién es el nuevo director de la Policía Nacional anunciado por Abelardo De La Espriella?

Jesús Alejandro Barrera Peña, mayor general en retiro, ha sido designado como director general de la Policía Nacional por el presidente electo Abelardo De La Espriella. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la institución, donde desempeñó cargos directivos en áreas como Carabineros, Inteligencia y en el mando de la Región de Policía No. 3, acumulando experiencia tanto en seguridad rural como en colaboración internacional contra el crimen.

¿Por qué trasladarán la Subdirección General de la Policía Nacional a Barranquilla?

El anuncio del traslado de la Subdirección General de la Policía Nacional a Barranquilla responde a la estrategia de descentralizar la gestión de la seguridad, buscar coordinación más efectiva en la región Caribe y fortalecer las operaciones territoriales, según lo informado en la Cumbre de Seguridad Urbana por el presidente electo y la nueva cúpula de la Policía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.