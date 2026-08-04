Alejandro Ordóñez ha estado alejado de los focos de la opinión pública durante los últimos años, pero su nombre volvió a sonar al conocerse que está cerca de entrar al gobierno entrante del ultraderechista Abelardo de la Espriella. El exprocurador suena para ser el embajador de Colombia en la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que tuvo entre 2018 y 2022 en la presidencia de Iván Duque.

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Ordóñez Maldonado es recordado por su jefatura en el Ministerio Público hasta 2016, recordado como uno de los principales detractores de Gustavo Petro cuando este era alcalde de Bogotá y lo destituyó en 2013. Además de su carrera política, el exprocurador también mostraba en redes su vida privada con sus hijas, nietos y esposa, Beatriz Hernández, quien falleció por una feroz enfermedad.

¿Quién era la esposa de Alejandro Ordóñez y de qué murió?

Hernández de Ordóñez se casó con el político de ala conservadora en la década de los 80 en Bucaramanga y con quien tuvo tres hijas, Ángela María, María Alejandra y Nathalia. Se conocieron en la capital de Santander en 1981 durante la boda del cuñado de Beatriz, el empresario y político Juan Carlos López.

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Hernández fue a vivir a esa ciudad en dicho año y desde entonces estuvieron juntos hasta el lamentable deceso de ella. La esposa de Ordóñez fue diagnosticada con esclerosis lateral en 2018, enfermedad que ataca el sistema nervioso y que poco a poco le fue afectando su movilidad en las piernas.

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De hecho, en las últimas fotos del exprocurador con su pareja se le veía a ella en silla de ruedas porque ya no podía caminar, además de verse desalentada por su delicada condición. Lamentablemente, falleció en septiembre de 2023, año en el que ambos celebraban 40 años de matrimonio.

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Ordóñez fue reservado para hablar en público sobre su pérdida, ya que no se tienen registros sobre esta situación. De hecho, dejó de estar activo en sus redes sociales desde 2022, año en el que publicó algo por última vez y salió de un cargo público, para ahora estar cerca de ser embajador en la OEA.

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