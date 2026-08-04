Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente electo Abelardo de la Espriella reveló la conformación total de su gabinete ministerial días antes de asumir oficialmente el cargo. La designación más reciente fue la de Claudia Benavides Salazar al frente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, completando así el grupo de trabajo que acompañará la nueva administración. De acuerdo con la información publicada por 90minutos.co, el equipo estará integrado por 18 ministras y ministros que jurarán sus cargos el próximo 7 de agosto, fecha de la posesión presidencial.

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Este anuncio se presenta en un contexto de expectativa nacional, dado el papel fundamental que jugará el gabinete para implementar las iniciativas legislativas y de gobierno. Entre las acciones que impulsará la nueva administración se destacan la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y del Presupuesto General de la Nación, así como una eventual reforma tributaria. Estas serán discutidas y tramitadas en el Congreso, donde el Ejecutivo espera contar con respaldo de diferentes bancadas, aunque también se prevé el ejercicio de control político sobre las propuestas que generen diferencia de criterios.

En la integración del gabinete de Abelardo de la Espriella figuran perfiles diversos y reconocidos. Rodrigo Lara Restrepo será el responsable del Ministerio del Interior; Miguel Gómez Martínez, de Hacienda y Crédito Público; Viviane Morales, de Educación Nacional; Iván Cancino, de Justicia y del Derecho; Fabio Arjona Hincapié, de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Jorge Eduardo Mora López, de Defensa Nacional, y Elsa Noguera, de Transporte. Jaime Andrés Beltrán asumirá en Vivienda, Ciudad y Territorio; Juliana Gutiérrez, en Deporte; Mauricio Gómez Amín, en Comercio, Industria y Turismo; y Omar Bula Escobar estará a cargo de Relaciones Exteriores. En Agricultura y Desarrollo Rural estará Indalecio Dangond Baquero; María Nohemí Arboleda Arango, en Minas y Energía; Alexandra Falla Zerrate, en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); Paola Holguín Moreno, en Cultura; Ana María Vesga Gaviria, en Salud y Protección Social; Natalia López Fuentes, en Trabajo; y Claudia Benavides Salazar, en Ciencia, Tecnología e Innovación.

De acuerdo con lo citado por fuentes oficiales recogidas por 90minutos.co, este equipo ministerial promete no solo experiencia sino también mérito, un aspecto que el propio presidente electo subrayó como vital para la gestión pública. El país estará atento tanto a la posesión del gabinete como a su primera interacción con el Congreso y los desafíos inmediatos en la agenda pública.

¿Cuándo iniciará funciones el gabinete de Abelardo de la Espriella?

El gabinete ministerial comenzará oficialmente sus labores el próximo 7 de agosto, tras la ceremonia de posesión presidencial en la que cada uno de sus integrantes jurará el cargo y empezará a ejercer sus funciones dentro de la nueva administración, según 90minutos.co.

¿Quiénes son los nuevos ministros del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La lista de nuevos ministros incluye, entre otros, a Rodrigo Lara Restrepo en Interior, Viviane Morales en Educación Nacional, Iván Cancino en Justicia, Elsa Noguera en Transporte y Claudia Benavides Salazar en Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos nombres fueron confirmados por fuentes oficiales y publicados por 90minutos.co como parte del equipo directivo que acompañará al presidente electo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.