Por: Noticiero 90 minutos

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La administración distrital de Cali ha propuesto una reforma integral del sistema tributario local, centrada en la modernización y simplificación de los procesos fiscales para facilitar el cumplimiento de los ciudadanos y estimular la competitividad y reactivación económica en la ciudad. Entre las principales medidas planteadas destaca la considerable reducción permanente de la sanción para quienes no declaran el impuesto de industria y comercio (ICA), que pasaría de un 20 % a solo un 5 %. Además, se ofrecerán descuentos temporales de hasta el 80 % en las sanciones impuestas a quienes deseen ponerse al día con sus obligaciones tributarias, según lo explicó Jhon Quinchua, director del departamento administrativo y hacienda de Cali.

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En palabras del propio funcionario: “Esas personas que por una u otra razón no han podido declarar el ICA en algún año tienen una sanción muy alta del 20 %. La vamos a reducir al 5 % y también tendremos una reducción temporal por las sanciones impuestas actualmente hasta del 80 %”. Dichas declaraciones, citadas por 90 Minutos, subrayan el interés del distrito en ofrecer alivios económicos y una oportunidad real de regularización para contribuyentes rezagados.

Otro componente clave es la eliminación del cobro de estampillas en 61 trámites ciudadanos, con el fin de reducir tanto costos como tiempos para los habitantes de Cali. Un ejemplo concreto, de acuerdo con Jhon Quinchua, es que estudiantes que soliciten certificados escolares ya no deberán pagar estampillas para dichos documentos. Este tipo de medidas buscan hacer los trámites más accesibles y menos onerosos para la ciudadanía.

Dentro de la estrategia de incentivos, también se incluirá el mecanismo de obra por impuestos. Este permitirá que contribuyentes, especialmente empresas, ejecuten directamente obras estratégicas para la ciudad, y que puedan abonar hasta el 50 % del impuesto de industria y comercio o predial a través de esa modalidad.

En paralelo, el Concejo distrital de Cali estudia una modificación del impuesto predial para que la tarifa tenga en cuenta tanto el estrato socioeconómico como el avalúo catastral del inmueble. Esta modificación, según explicó el director de Hacienda, haría el cobro más equitativo y ajustado a la realidad económica de cada propiedad. Incluso, algunos predios podrían tener una tarifa de 0 x 1000 y quedar exentos del pago, si la propuesta obtiene aprobación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios en el sistema tributario que propone el distrito de Cali?

El distrito de Cali plantea una reducción permanente de la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio del 20 % al 5 %, descuentos temporales de hasta el 80 % para quienes regularicen sus deudas, eliminación del cobro de estampillas en 61 trámites y la incorporación del mecanismo de obra por impuestos, según datos oficiales citados por 90 Minutos.

¿Cómo afectará la modificación del impuesto predial a los propietarios en Cali?

La modificación busca que la tarifa del impuesto predial se base tanto en el estrato socioeconómico como en el avalúo catastral del inmueble, lo que permitirá mayor equidad y, en algunos casos, posibles exenciones para predios de bajo valor, de acuerdo con las declaraciones del director de Hacienda de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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