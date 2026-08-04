Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió su boletín de monitoreo diario sobre la actividad del volcán Puracé, el cual permanece bajo alerta naranja desde el sábado 1 de agosto. El SGC explicó que, pese a que algunos indicadores de actividad han mostrado una disminución, estos continúan siendo considerados valores atípicos, por lo que la vigilancia sobre el volcán sigue siendo estricta y constante. La entidad subrayó que durante las últimas 24 horas se reportaron dos emisiones de ceniza, una menos que en el reporte anterior. Sin embargo, estas emisiones alcanzaron una altura máxima de 600 metros, superando en 100 metros la registrada el día anterior, y siguieron desplazándose hacia el occidente, debido a la dirección de los vientos predominantes en la zona, según confirmó el SGC.

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Los efectos se sintieron especialmente en las veredas Alto Anambío, Loma Linda - Cristales y 20 de Julio, pertenecientes al municipio de Puracé, donde se reportó caída de ceniza. La comunidad también indicó haber escuchado un fuerte sonido asociado a la emisión de ceniza ocurrida a las 7:25 p.m. del 3 de agosto. Este tipo de sonidos, explicó el SGC, suele relacionarse directamente con la liberación repentina de gases y partículas volcánicas.

El boletín señala, además, que las mediciones de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera presentaron un valor de 1965 toneladas por día. Este flujo, de acuerdo con el SGC, se dispersa hacia el noroccidente del volcán. No obstante, y según la información de la plataforma satelital MIROVA, operada por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Turín, no se han detectado anomalías térmicas en el fondo del cráter. Dichas mediciones constituyen uno de los parámetros clave para determinar posibles cambios en la actividad interna del volcán.

El SGC reiteró que la actividad actual se enmarca dentro del estado de alerta naranja, lo que implica que pueden producirse variaciones tanto hacia una mayor como menor actividad, lo cual no es señal suficiente para reducir el nivel de alerta. Solo un análisis sostenido y cambios estables permitirían considerar el regreso a alerta amarilla. Por eso, el SGC recomendó a la comunidad no acercarse a las zonas de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones súbitas de ceniza o gases. Así mismo, se enfatizó en la importancia de mantener la atención sobre los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de socorro, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Qué significa el estado de alerta naranja en el volcán Puracé?

El estado de alerta naranja, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), indica una actividad volcánica inestable con posibilidad de que se produzcan fenómenos eruptivos o que se presenten cambios importantes en el comportamiento del volcán. Significa que el monitoreo debe ser estricto y que la comunidad debe mantenerse atenta a la información oficial y preparada para cualquier eventualidad.

¿Cuáles son los riesgos actuales para las comunidades cercanas al volcán Puracé?

Según los reportes del SGC, los principales riesgos para las comunidades cercanas incluyen la caída de ceniza y la posible exposición a emisiones de gases volcánicos. También existe el peligro de explosiones o emisiones súbitas que pongan en riesgo tanto a residentes como a personas que se acerquen a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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