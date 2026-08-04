Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad, imputó formalmente a 27 exmiembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por su supuesta responsabilidad en crímenes considerados no amnistiables. Así lo estableció la investigación encabezada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, que abarca hechos como atentados, masacres y violencia sexual o de género, acciones identificadas en los macrocasos 10 y 11 de la justicia transicional, enfocados en crímenes cometidos durante el conflicto armado y violencia basada en género, respectivamente.

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Entre los imputados figuran destacados integrantes del último Secretariado de la extinta guerrilla, como Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; Jaime Alberto Parra, “Mauricio Jaramillo” o “El Médico”; Julián Gallo Cubillos, “Carlos Antonio Lozada”; y Milton de Jesús Toncel, “Joaquín Gómez”. Es la primera vez que la JEP emite una imputación en estos dos macrocasos, marcando la culminación de una fase clave en el esclarecimiento de responsabilidades.

La imputación se fundamenta en hechos perpetrados principalmente por los bloques Sur y Oriental de las Farc, considerados equivalentes funcionales a las unidades militares en 15 departamentos, especialmente en la Orinoquía y la Amazonía. Según los informes presentados —76 en total, de acuerdo con organizaciones y mesas de víctimas ante la JEP—, hay 2.436 víctimas identificadas. La investigación estructuró tres patrones criminales: control social y territorial, acciones durante hostilidades y crímenes en contextos urbanos.

Entre los hechos emblemáticos figura el atentado al Club El Nogal, perpetrado el 7 de febrero de 2003 en Bogotá, acción documentada por la Comisión de la Verdad, en la cual un carro bomba dejó 36 muertos y 198 heridos, todos civiles. Hechos como el “caballo bomba” en Chita, Boyacá, con ocho víctimas mortales, se suman al extenso repertorio de crímenes ocurridos entre las regiones amazónicas y la Cordillera Oriental, extendiéndose a departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Putumayo y otros.

La magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, destacó que se recibieron casi 10.000 expedientes equivalentes a más de 66.000 hechos atribuidos a las Farc. Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayó la importancia de esta imputación que revela crímenes con un índice de impunidad del 97% y representa “el auto de las víctimas olvidadas”. La decisión pone en primer plano la violencia sexual usada como castigo en zonas rurales, así como hechos urbanos reconocidos, como el asesinato del líder político Álvaro Gómez Hurtado, cuya autoría ha sido motivo de controversia entre la familia y exguerrilleros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué crímenes no amnistiables imputó la JEP a exintegrantes de las Farc?

De acuerdo con la información de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se imputaron crímenes como atentados, masacres, desapariciones forzadas, homicidios, torturas, desplazamiento forzado y, de manera destacada, violencia sexual y de género. Además, se incluyó la violencia cometida en contextos urbanos, como el atentado al Club El Nogal y el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

¿Cuáles fueron los patrones criminales identificados en los bloques Sur y Oriental de las Farc?

Los patrones criminales identificados por la JEP se dividen en tres grandes grupos: crímenes cometidos como parte de estrategias de control social y territorial en zonas de dominio guerrillero, crímenes perpetrados durante enfrentamientos y hostilidades en medio del conflicto armado, y crímenes cometidos en áreas urbanas, dirigidos tanto a líderes políticos como a la población civil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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