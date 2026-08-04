Por: Noticiero 90 minutos

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A pocos días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto en Cali, el Gobierno nacional y las autoridades del Valle del Cauca han intensificado el mayor operativo de seguridad desplegado en años recientes en la región. De acuerdo con lo informado por el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, este despliegue reúne todas las “capacidades institucionales” para asegurar que la jornada se desarrolle con tranquilidad y sin alteraciones.

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Durante un detallado recorrido por los principales escenarios donde se desenvolverán los actos protocolarios, Sánchez confirmó que la coordinación entre la Fuerza Pública y otras entidades garantiza un ambiente seguro. El funcionario fue claro al indicar que se identificaron los riesgos potenciales y ya se tomaron acciones para mitigarlos, lo que permite afirmar que “todas las capacidades están dispuestas”, según su propia declaración citada en Noticiero 90 Minutos.

En este operativo participarán 11.000 integrantes de la Fuerza Pública, apoyados por tecnología de punta como drones, sistemas antidrones, aeronaves, unidades especializadas y hasta embarcaciones de la Infantería de Marina que patrullarán el río Cauca. No obstante, la estrategia no se limita solo a Cali, sino que también cubre municipios de la periferia. De este modo, se busca blindar cualquier ruta por donde pasen delegaciones internacionales o transiten los funcionarios y asistentes al evento.

Todas las áreas donde llegarán huéspedes internacionales, así como los corredores de desplazamiento que comunican el aeropuerto, hoteles, la Universidad Santiago de Cali y el Batallón Pichincha —escenario central de los actos—, han sido minuciosamente inspeccionados con el fin de cubrir todos los frentes de seguridad. Sánchez insistió en que las instituciones están articuladas, “para que este evento ocurra con total seguridad y tranquilidad”.

Por otra parte, el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, señaló que el departamento lleva más de dos semanas preparando el operativo junto a la Gobernación, la Alcaldía de Cali, la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa. Londoño subrayó que este despliegue es el mayor que se haya visto en la región y que ya se instalaron unidades tácticas y fuerzas especiales en municipios estratégicos, entre ellos Jamundí.

Las medidas de seguridad serán estrictas: habrá ley seca, restricción al porte de armas, prohibición del uso de drones y controles sobre la venta de combustibles, todo encaminado a salvaguardar la integridad de los asistentes y el normal desarrollo de la posesión presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas de seguridad para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali?

Entre las principales medidas para la posesión se encuentran la ley seca, restricciones en el porte de armas, prohibición del uso de drones, incremento de patrullajes con aeronaves y tecnología antidrones, y controles sobre el expendio de combustibles. Estas estrategias están diseñadas para reducir riesgos y garantizar un ambiente seguro durante el evento.

¿Qué significa ‘ley seca’ y por qué se implementa en eventos como la posesión presidencial?

La ‘ley seca’ es una disposición que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en un periodo y zona determinados. Se implementa en eventos de alto impacto para prevenir altercados o situaciones de desorden público que puedan poner en peligro la seguridad de los asistentes y el desarrollo ordenado de la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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