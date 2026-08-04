Por: El Espectador

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La quinta edición de ‘Pintando el cine’ llegará este año como un espacio donde el arte plástico y el cine se encuentran, gracias a una iniciativa organizada por el Festival de Cine de Bogotá en colaboración con la Galería Paradigma. En este escenario, se evidencia cómo las artes visuales han acompañado y dado identidad a uno de los encuentros cinematográficos más relevantes del país.

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Desde sus primeros años, el Festival de Cine de Bogotá ha contado con la participación de artistas tanto nacionales como internacionales para el diseño de su imagen. Según datos del propio Festival, figuras reconocidas como Enrique Grau, Carlos Jacanamijoy, Beatriz González, Antonio Seguí, Sandro Chia y Miguel Ángel Rojas han contribuido con sus obras para los afiches oficiales de años anteriores. Por ejemplo, el cartel de la edición anterior fue realizado por Guillermo Londoño y, en esta nueva edición, la imagen estará a cargo de la artista Manuela Echeverri. Asimismo, el Círculo Precolombino, el mayor reconocimiento que otorga el Festival, fue diseñado por Antonio Grass, y el Ícono Precolombino, otra distinción relevante, es una réplica de una pieza de Nadín Ospina. Esta presencia constante de obras de arte refuerza la conexión entre el cine y las distintas manifestaciones plásticas como parte fundamental de la identidad del evento.

En versiones previas de ‘Pintando el cine’, artistas como David Manzur, Álvaro Barrios y Carlos Salas han sido protagonistas con sus creaciones, fortaleciendo aún más el diálogo entre el séptimo arte y la plástica nacional. Para la presente edición, la convocatoria para participar en la muestra está abierta hasta el 10 de agosto. De acuerdo con la información oficial de la Galería Paradigma y el Festival, el equipo de la galería será el encargado de seleccionar y curar las obras, que pueden abarcar pintura, fotografía, escultura y otras expresiones tradicionales de las artes plásticas.

La exposición se llevará a cabo en la Galería Paradigma, ubicada en Bogotá, y los artistas serán notificados tras la fecha límite si su obra resulta seleccionada. Para quienes deseen participar o consultar los requisitos, la información oficial se encuentra disponible en el sitio web de la galería.

¿Qué criterios utiliza la Galería Paradigma para seleccionar obras en ‘Pintando el cine’?

Según la información oficial proporcionada, la selección de obras para ‘Pintando el cine’ estará a cargo del equipo de curaduría de la Galería Paradigma. El proceso considera pinturas, fotografías, esculturas y otras expresiones plásticas, valorando especialmente la calidad artística y el diálogo entre la obra y el universo cinematográfico.

¿Qué es el Círculo Precolombino y cuál es su importancia en el Festival de Cine de Bogotá?

El Círculo Precolombino es la máxima distinción que otorga el Festival de Cine de Bogotá. Diseñada por Antonio Grass, esta pieza reconoce los logros y la trayectoria en el mundo cinematográfico, constituyendo un símbolo de excelencia cultural en el marco del festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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