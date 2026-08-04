La presentadora Melina Ramírez compartió uno de los episodios más difíciles de su vida personal y profesional al revelar que estuvo cerca de perder la vida en dos oportunidades tras quedarse dormida mientras conducía, debido al agotamiento que acumuló durante varios años de trabajo en televisión.

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La confesión fue hecha durante una entrevista en el programa digital ‘La sala de Laura Acuña’, donde recordó las extensas jornadas laborales que enfrentó cuando se desempeñaba como presentadora de deportes y cómo ese ritmo terminó afectando seriamente su salud.

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Durante la conversación, Ramírez explicó que su rutina comenzaba a las 3:45 de la mañana y finalizaba hacia las 5:00 de la tarde, en una época en la que, además de aparecer frente a las cámaras, asumía múltiples responsabilidades dentro del equipo periodístico.

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“Yo escribía mis libretos, escribía el libreto de mis compañeros, editaba notas, salía a ser corresponsal”, relató la presentadora al describir la carga laboral que mantuvo durante siete años.

Además de conducir las emisiones deportivas, también debía cubrir entrenamientos, asistir a eventos y preparar contenidos para diferentes espacios informativos. Según explicó, esa experiencia le permitió crecer profesionalmente, pero también le pasó factura física por el desgaste acumulado.

Melina recordó que el cansancio extremo provocó dos situaciones que aún hoy considera milagrosas.

“Me pasó dos veces que me dormí manejando y Dios me levantó, o sea, un angelito, porque me iba para un caño”, afirmó.

La presentadora también contó que, en otra ocasión, despertó cuando su vehículo estaba muy cerca de un precipicio.

“Dos veces yo sentí que el timón me lo voltearon y me desperté”, expresó.

Para Ramírez, esas experiencias marcaron un punto de inflexión y la llevaron a replantear el rumbo de su carrera profesional. Después de vivir esos episodios, la presentadora decidió cerrar esa etapa laboral al considerar que su cuerpo ya no soportaba el ritmo de trabajo.

“Yo físicamente ya me sentía… siete años en ese trote”, comentó durante la entrevista.

Aunque reconoció que su decisión causó sorpresa entre familiares y personas cercanas, aseguró que nunca sintió temor frente a la incertidumbre.

“Yo no tengo idea qué voy a hacer, pero algo va a pasar, yo algo me voy a inventar”, recordó sobre el momento en que anunció su renuncia.

Poco tiempo después de dejar ese trabajo, recibió una llamada para participar en el casting del programa ‘Desafío’, oportunidad que terminó convirtiéndose en el inicio de una nueva etapa profesional dentro de Caracol Televisión.

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Actualmente, Melina Ramírez es una de las figuras más reconocidas del canal y hace parte de la conducción de ‘Yo me llamo’. Al hacer un balance de ese cambio, aseguró que aprendió a confiar en su intuición y a no temerle a los nuevos comienzos.

“Soy fan de seguir la intuición. Soy fan de salir de la zona de confort y soy fan de no tenerle miedo a esos cambios”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que las decisiones más importantes de su vida han estado acompañadas por la fe y la preparación.

“Me he tirado al vacío con una convicción muy grande de sentirme muy sostenida por Dios”, concluyó.

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