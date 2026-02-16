En medio de las plataformas adornadas y los desfiles multitudinarios también se hicieron presentes numerosas figuras del entretenimiento.

Actores, presentadores e ‘influenciadores’ aprovecharon el escenario para compartir con el público y documentar la experiencia ante millones de seguidores en redes sociales.

El canal Caracol Televisión contó con una carroza propia en la que participaron varias de sus estrellas, entre ellas integrantes del elenco de ‘La reina del flow 3’ y reconocidas presentadoras como Laura Acuña, Melina Ramírez, Cristina Hurtado y Laura Tobón.

Ramírez expresó su gratitud por la invitación y por el cariño recibido en la ciudad, asegurando que momentos como esos hacen que todo el esfuerzo profesional valga la pena. Agradeció a Barranquilla por el afecto, así como a su familia y amigas por acompañarla en una experiencia que describió como inolvidable.

Melina Ramírez posó con Daniella Donado, exesposa de Juan Manuel Mendoza

Uno de los instantes que más llamó la atención fue cuando la presentadora posó junto a Daniella Donado Visbal, actriz barranquillera, quien fue esposa de Juan Manuel Mendoza, actual pareja de Ramírez.

Donado, quien además fue Reina del Carnaval en 2007, ha desarrollado una destacada trayectoria como actriz y presentadora, participando en producciones como ‘Oye bonita’, ‘los protegidos’, ‘la viuda negra’, entre otras. Precisamente, su paso por el reinado y su incursión en la televisión consolidaron su nombre en la farándula nacional.

En el ámbito personal, Donado estuvo casada con Mendoza, con quien tuvo a su hija, Valeria Mendoza Donado. Luego de su separación, rehízo su vida junto al empresario Virgilio Torres Vengoechea, con quien formó una familia y tuvo dos hijos más, Santiago y Daniel Torres Donado.

Melina Ramírez y Daniella Donado desataron comentarios

La presencia de Melina Ramírez y Daniella Donado en el Carnaval de Barranquilla causó revuelo en redes sociales. Usuarios reaccionaron sorprendidos y encantados al verlas juntas en la Batalla de Flores, compartiendo risas y buena vibra.

Entre los comentarios más frecuentes se leían: “¡qué lindas se ven!”, “no sabía que había un pasado que las unía” y “se nota que son muy amigas”.

La aparición de ambas figuras públicas, una siendo la esposa actual de Juan Manuel Mendoza y la otra su ex, causóun sinfín de reacciones, destacando la cordialidad y el ambiente positivo del encuentro entre las bellas mujeres.

