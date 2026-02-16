El reconocido actor estadounidense Robert Duvall, una de las figuras más respetadas y emblemáticas de la historia del cine, falleció a los 95 años. La noticia fue confirmada este lunes por su esposa, Luciana Pedraza, quien informó que el intérprete murió en paz en su hogar, rodeado del cariño de sus seres queridos.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, amigo querido y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y consuelo”, expresó en un comunicado.

¿Quién era Robert Duvall?

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Duvall construyó una carrera sólida y admirable durante más de seis décadas, destacándose por su versatilidad y profundidad interpretativa. Fue ampliamente reconocido por sus papeles en clásicos del cine como ‘El padrino’, ‘Camino al cielo’ y ‘El juez’, además de protagonizar producciones aclamadas como ‘Tender Mercies’ (1983) y ‘The Apostle’ (1997), esta última también escrita y dirigida por él.

A lo largo de su trayectoria, Robert Duvall fue nominado en cinco ocasiones a los premios Óscar y obtuvo la estatuilla en 1984 por su inolvidable actuación en ‘Gracias y favores’. Su talento le valió además múltiples Globos de Oro, premios BAFTA y el reconocimiento unánime de la crítica y del público.

El actor estuvo casado en cuatro ocasiones y deja un legado artístico inmenso que seguirá vivo en la memoria del cine mundial. Falleció el 15 de febrero de 2026 en Virginia, Estados Unidos, cerrando una vida dedicada por completo al arte y a la interpretación.

