Eduin Caz, vocalista principal de Grupo Firme, contó en las últimas horas la experiencia aérea que lo puso al borde de la muerte solo unas horas antes del fatal accidente en el que perdió la vida el cantante colombiano Yeison Jiménez.

Su testimonio, en el que reconoce haber vivido un momento de tensión en un vuelo distinto al habitual, encendió las alarmas y generó comparaciones en redes sociales con la tragedia ocurrida el 10 de enero pasado.

Acá, lo que contó (minuto 30:46):

Según el intérprete, el avión alquilado —que describió como “más viejito”— enfrentó turbulencias y un problema con la calefacción que, aunque no representó un riesgo inminente grave, sí provocó un instante de miedo durante el vuelo.

“Tuve un susto como tres horas antes de lo de Yeison; no fue nada grave, la verdad. Era el viento que nos movió y que la calefacción se había quedado pegada”, relató al mismo empresario.

Caz dejó claro que, a diferencia de lo ocurrido con Jiménez, su experiencia no pasó de un susto y el vuelo —aunque incómodo— concluyó sin mayores consecuencias.

“En cuanto despegamos no duramos ni tres minutos, cuatro, cuando ya estábamos de regreso. El susto fue complicado. Al final nos explicaron lo que había pasado, pero ya estando arriba, eso lleno de humo en la cabina… dices ‘esta vaina se cayó’”, agregó en el mismo espacio.

El susto que vivió fue tal que ahora solo está viajando en aviones comerciales, pues aseguró que quedó en ‘shock’ con lo sucedido con su colega colombiano.

“Yo decía: ‘Por piojoso [tacaño], por agarrar un pinche avión más barato’. Aterrizamos, no era nada grave, era el viento que nos movió y que la calefacción se había quedado pegada […]. Y como a las dos o tres horas fallece Yeison. Todos esos días estuve en ‘shock’ y ahorita he estado viajando en aviones comerciales. Yo creo que voy a seguir porque traigo un poquito de miedo… es precaución más que nada”, concluyó Caz.

¿Cómo y cuándo murió Yeison Jiménez?

El cantante colombiano Yeison Jiménez murió trágicamente el 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en el departamento de Boyacá (Colombia). La aeronave en la que viajaba —una Piper PA-31 Navajo con matrícula N325FA— se estrelló poco después de despegar desde el aeródromo Juan José Rondón en Paipa, cuando tenía como destino Medellín, donde Jiménez se presentaría esa misma noche.

El siniestro dejó seis víctimas fatales, entre ellas el artista colombiano y cinco personas más que formaban parte de su equipo. Las autoridades aeronáuticas colombianas confirmaron la muerte de todos los ocupantes luego de que la nave no lograra ganar altura adecuada tras despegar, perdiendo sustentación y estrellándose contra el suelo.

Antes de este fatal desenlace, Jiménez había hablado públicamente en varias entrevistas sobre sueños premonitorios relacionados con accidentes aéreos, incluso mencionando que había soñado tres veces con un siniestro similar y que en uno de esos sueños había muerto y aparecía en las noticias.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos