El pasado 10 de enero la música colombiana se puso de luto debido a la repentina muerte de Yeison Jiménez. Su avioneta en la que viajaba se estrelló poco después de despegar del Aeródromo Juan José Rondón de Paipa con destino a Medellín, donde tenía programada una presentación esa misma noche. La aeronave llevaba al artista, cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto, y todos los ocupantes perdieron la vida en el siniestro.

Según los primeros reportes oficiales, la avioneta no logró elevarse adecuadamente tras el despegue, perdió sustentación y cayó en zonas rurales entre Paipa y Duitama, impactando el terreno y prendiendo fuego al completo, lo que impidió cualquier posibilidad de supervivencia para quienes iban a bordo. Testigos describieron que la aeronave rebotó y se incendió rápidamente, generando explosiones debido al combustible.

¿Cómo está lugar donde murió Yeison Jiménez?

Un mes después, las investigaciones avanzan para determinar las causas del siniestro. Mientras tanto, la familia de Yeison Jiménez sigue honrando su memoria con homenajes, como ya lo hizo en el Movistar Arena, estadio El Campín y en Manzanares (Caldas).

Esta vez, para conmemorar el primer mes del fallecimiento, hubo un acto en la finca donde cayó la avioneta. Acompañados de un padre, llevaron a cabo una misa en el terreno del siniestro y se ve que ya no quedan rastros del accidente.

“Nunca los vamos a olvidar, cada mes será lo mismo, mientras Dios me dé vida”, escribió Lina Jiménez, hermana del artista.

Como parte del homenaje, Lina Jiménez también compartió una publicación conmemorativa.

“Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón. Te extraño todos los días, y te seguiré amando toda la vida. Tu hermana, que no te olvida. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero”, escribió.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos