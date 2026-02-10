Uno de los programas de entretenimiento más emblemáticos del canal RCN fue ‘Muy buenos días’, un espacio matutino que durante años acompañó a miles de hogares colombianos y que contó con la participación de figuras tan recordadas como ‘Jota’ Mario Valencia, Laura Acuña y Milena López, dejando una huella imborrable en la televisión nacional.

La salida del aire de ‘Muy buenos días‘ tomó por sorpresa a muchos seguidores. Aunque en su momento no se dieron explicaciones oficiales de peso, con el tiempo se entendió que la decisión hacía parte de una estrategia del canal por renovar sus mañanas y ofrecer un nuevo aire a su programación.

Aun así, el final del programa marcó el cierre de una etapa significativa para RCN y para quienes hicieron parte de él, especialmente por el fuerte vínculo que se creó entre el equipo de trabajo.

Años después, el fallecimiento de ‘Jota’ Mario Valencia, una de las figuras más representativas del formato, volvió a poner el foco sobre su legado en la televisión nacional. Su partida, tras enfrentar varios problemas de salud, generó una profunda tristeza entre familiares, amigos y colegas.

¿Qué dijo Milena López de ‘Jota’ Mario Valencia?

Pese a esas controversias, el cariño y la gratitud de quienes compartieron de cerca con él han sido evidentes. Tal es el caso de Milena López, quien recientemente participó en el pódcast ‘Detrás del Like‘, donde habló sin reservas sobre Jota Mario y la huella que dejó en su vida profesional y personal.

Con total sinceridad, la presentadora expresó su agradecimiento y defendió el recuerdo que guarda de él.

“’Jota’ es de esas personas que donde uno llegue va a encontrar comentarios buenos y comentarios malos. Pero yo lo único que tengo que decir son cosas buenas, duélale a quien le duela, porque yo estoy muy agradecida”, afirmó Milena López durante la conversación, dejando claro que, más allá de las críticas, su experiencia junto al presentador fue positiva y determinante en su carrera.

Luego agregó: “Cada vez que tengo que hacer un cobro o cerrar un negocio, es gracias a ‘Muy buenos días’. La gente me busca y me llama porque hice parte de ese programa”,.

Aunque ‘Muy buenos días‘ llegó a su fin, la relación entre sus presentadores no se rompió con el cierre del programa. Con el paso del tiempo, mantuvieron el contacto, una situación que sorprendió a muchos y que evidenció que la amistad que construyeron trascendió las cámaras y los reflectores.

En el pódcast, Milena también habló de la importancia de reconocer los procesos, honrar a quienes abrieron puertas y entender de dónde se viene para valorar lo que se es hoy.

¿Qué es de la vida de Milena López?

Después de varios años fuera de la pantalla, Milena se ha reinventado como creadora de contenido digital, conectando con su audiencia a través de redes sociales y compartiendo aspectos de su día a día y sus reflexiones con sus seguidores.

Además de su presencia en redes, ha explorado otros proyectos creativos y personales, destacando su enfoque en nuevos retos y actividades tras su etapa en la televisión.

Recientemente, se anunció su participación en la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′, lo que marca un regreso temporal a la televisión y demuestra que sigue siendo una figura querida y presente en el mundo del entretenimiento.

