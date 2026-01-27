La presentadora Milena López, recordada por su paso por RCN Televisión, abrió su corazón en el pódcast ‘Qué está pasando‘ y habló con total honestidad sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional: el negocio que fracasó junto a su esposo, Andrés Ardila, y que los obligó a empezar de cero.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Milena López, del recordado ‘Muy buenos días’, habló de su relación con Laura Acuña)

Durante la conversación, López explicó que estuvo un tiempo alejada de los medios porque decidió mudarse a Barranquilla, apostándole a un proyecto laboral de su esposo que, aunque nació con ilusión y expectativas, no logró salir adelante.

La presentadora destacó que, aunque Barranquilla es una ciudad que ama por su gente, su gastronomía y su estilo de vida, en ese momento las oportunidades laborales fueron escasas. “Es un lugar ideal y precioso, pero laboralmente estaba muy difícil. Nos costó muchísimo arrancar”, recordó. Según contó, hubo un punto en el que su esposo, abrumado por la situación, se tomó la cabeza y fue sincero: “La embarramos, creo que nos va a tocar devolvernos”.

La decisión de regresar a Bogotá no fue sencilla. Milena relató con humor y nostalgia el momento en el que pensó en la logística de la mudanza: los perros, los gastos adicionales y un viaje de casi 17 horas por carretera. Sin embargo, aseguró que volver a la capital fue una experiencia reveladora. “Bogotá es de puertas abiertas y siempre nos sorprende”, afirmó, agradecida por las oportunidades que volvieron a aparecer.

López también habló de otros emprendimientos que sí han logrado consolidarse. Contó que junto a su esposo tienen un hotel en Barichara, Santander, un proyecto que ha sido bien recibido por los visitantes y que se ha convertido en un negocio próspero. “A la gente le gusta mucho y le va muy bien”, comentó, resaltando que no todos los intentos terminan en fracaso.

Además, recordó que Andrés tuvo que cerrar los restaurantes durante la pandemia, pero lejos de rendirse, decidieron intentarlo nuevamente luego de su regreso a Bogotá. Así nació una pequeña cadena de restaurantes de flautas mexicanas, un negocio que, según Milena, ha tenido buenos resultados y les ha devuelto la confianza.

“A todos nos toca empezar de nuevo alguna vez”, concluyó, demostrando que la resiliencia y la capacidad de reinventarse pueden abrir nuevas puertas incluso después de los momentos más difíciles.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.