La actriz colombiana Carolina Acevedo habló abiertamente sobre su matrimonio con el también actor Roberto Cano, recordando cómo comenzó su historia de amor, su boda en 2004 y las razones que finalmente llevaron a su separación.
Ambos se conocieron cuando fueron protagonistas de la telenovela Pobre Pablo, producción en la que interpretaron a una pareja y donde, según contó Acevedo, surgieron los sentimientos entre ellos.
La actriz relató que durante las grabaciones comenzaron a enamorarse de verdad. La química que tenían en pantalla se trasladó a la vida real y poco tiempo después decidieron casarse.
¿Por qué se separó Carolina Acevedo de Roberto Cano?
“Nos enamoramos haciendo la novela y todo fue muy intenso”, ha comentado en varias entrevistas. Sin embargo, esa historia que comenzó de manera tan romántica no duró mucho tiempo.
Meses después de la boda, el matrimonio empezó a mostrar problemas. Acevedo explicó que, aunque Roberto Cano era una gran persona, sus personalidades eran muy diferentes.
“Roberto es divino, pero no pegábamos ni con mocos, éramos súper distintos”, dijo con sinceridad la ganadora de ‘Masterchef’.
Por su parte, Cano también reconoció esas diferencias. El actor señaló que su forma de ser es más reservada, mientras que Carolina es mucho más extrovertida. “En personalidades somos distintos. Yo soy muy parco y Carolina es más extrovertida”, explicó.
En medio de esa etapa complicada apareció otra persona que cambió el rumbo de la relación. Acevedo contó que, cuando tenía apenas 20 años, vivía una etapa de muchos descubrimientos personales. Recordó que un día un amigo la llamó para invitarla a un toque musical. Al principio dudó en ir, pues ya estaba casada, pero finalmente aceptó acompañarlo.
Fue allí donde conoció a un músico que le llamó mucho la atención. “Vi a un hombre y pensé: wow, qué interesante”, recordó. Después de ese encuentro empezaron a escribirse y a hablar con frecuencia. Poco a poco comenzaron a verse más seguido y la actriz se dio cuenta de que estaba empezando a enamorarse.
En ese momento Cano se encontraba participando en el ‘reality’, ‘La isla de los famosos’, lo que hizo que la distancia entre ellos aumentara. Mientras él seguía en el programa, Acevedo continuó hablando con el músico y sus sentimientos se hicieron más fuertes.
“Me empecé a enamorar y todo fue muy raro. Me di cuenta de que no era por ahí y que no era feliz con Roberto”, confesó.
La actriz aclaró que nunca le fue infiel a su esposo. Según explicó, simplemente se dio cuenta de que estaba enamorándose de otra persona. “No le puse los cachos a Roberto, solo que me enamoré. Y uno no tiene la culpa de enamorarse a los 20 años”, dijo. Finalmente tomó la decisión de separarse.
Cano también recordó que al principio la ruptura fue difícil. “Había muchos rencores y muchos dolores”, admitió. Para él fue doloroso ver que algo tan especial como el matrimonio no había funcionado, aunque también reconoce que ambos eran muy jóvenes en ese momento.
La separación no fue inmediata ni sencilla, ya que todavía compartían muchas cosas.
De hecho, durante un tiempo siguieron viviendo en la misma casa que habían comprado juntos. Carolina explicó que en ese momento no estaba trabajando y no tenía cómo pagarle su parte de la vivienda. Por eso decidieron quedarse allí un año más, pero viviendo como compañeros de casa. “Yo vivía en un cuarto y él en otro”, contó.
Incluso, Acevedo recuerda que en ocasiones contestaba las llamadas de mujeres que buscaban a Cano. Con el tiempo, la relación entre ellos se transformó en una amistad y el actor asegura que hoy en día se llevan mucho mejor que cuando estaban casados.
Cano afirma que siempre la trató con respeto y cariño. “La adoro”, ha dicho, recordando que durante su matrimonio siempre procuró tratarla “como una princesa”.
