Milena López, reconocida expresentadora de RCN y exconductora de ‘Estilo RCN’, ha decidido hablar abiertamente sobre un tema que le preguntan con frecuencia: su decisión de no tener hijos.

¿Por qué Milena López no quiere tener hijos?

A través de sus redes sociales, López compartió sus pensamientos al respecto y explicó por qué no ha formado una familia con su esposo, Andrés Ardila. La presentadora expresó con total sinceridad: “Esta pregunta es super recurrente, pero no tengo ningún motivo para no contestarla de nuevo. Mi sueño de vida nunca fue ser mamá. Yo nunca anhelé ser mamá y nunca he sentido que mi realización como mujer sería cuando fuera mamá. Para muchas mujeres es algo muy bonito, pero en mi caso, nunca fue un sueño”.

A pesar de esto, Milena también ha manifestado que no descarta por completo la posibilidad de ser madre si la vida la sorprende con un hijo. “Sin embargo, en mi conversación con Dios, le he dicho: ‘Si tú me quieres enviar un hijo, aquí lo vamos a recibir’.

Y seguramente él y yo vamos a ser papás. No planifico desde hace muchos años y nunca ha llegado. Si eso llegara a suceder de forma natural, pues maravilloso. Pero nunca ha sido mi sueño, nunca ha sido un condicional para yo sentirme feliz o para yo sentirme realizada como mujer”, agregó la presentadora.

¿Quién es el esposo de Milena López?

Milena López y Andrés Ardila llevan nueve años de matrimonio. Su esposo es un reconocido empresario y chef que ha incursionado en varios negocios a lo largo de los años. Sin embargo, su camino no ha estado exento de dificultades.

De acuerdo con un mensaje que publicó Milena en su perfil de Instagram, Andrés fue diagnosticado con cáncer a los 29 años, un desafío que logró superar. Además, debido a la pandemia de COVID-19, tuvo que cerrar dos negocios que había emprendido.

A pesar de estos obstáculos, la pareja logró salir adelante y actualmente Andrés Ardila es dueño de Nativo Glamping, un exclusivo complejo de cabañas en Barichara, Santander, que fundó junto a Milena. Nativo Glamping es una empresa que ha ganado popularidad por ofrecer experiencias de hospedaje en contacto con la naturaleza, pero con todas las comodidades de lujo.

En su perfil de Instagram, Ardila comparte fotos del lugar, mostrando los hermosos paisajes y la exclusividad de las cabañas. En redes sociales, muchos internautas han especulado sobre la fortuna de Andrés Ardila y Milena López, ya que los costos de hospedaje en glampings suelen ser elevados. Algunos usuarios han comentado que la pareja “debe facturar muy bien”, e incluso han mencionado que él “podría ser millonario”.

Pero los negocios de Ardila no terminan en el glamping. También se dedica a la gastronomía y constantemente publica fotos de los platos que prepara en el restaurante ‘La otra Bogotá’. Aunque no se ha confirmado si este restaurante también es de su propiedad o si simplemente trabaja para él, su pasión por la cocina es evidente en cada publicación.

Aunque Milena López y Andrés Ardila mantienen una vida privada alejada del escándalo, en redes sociales comparten ocasionalmente detalles de su relación. Andrés suele publicar fotos con Milena en momentos especiales.

Por ejemplo, el pasado 12 de mayo compartió una imagen donde la presentadora le da un cariñoso beso, mostrando la complicidad y el amor que los une. A pesar de la insistencia de algunos seguidores sobre la maternidad de Milena, la pareja ha sido clara en señalar que esa es una decisión completamente personal y que no le incumbe a nadie más.

Con un matrimonio sólido, una vida profesional exitosa y una relación basada en el respeto, Milena y Andrés continúan disfrutando de su camino juntos sin dejarse llevar por las presiones externas.

Milena López sigue enfocada en sus proyectos y en vivir la vida según sus propios términos. Y aunque la maternidad no está en sus planes inmediatos, deja abierta la posibilidad de que, si es el destino, recibirá con amor lo que la vida tenga preparado para ella y su esposo.

