Terrorífico, esa es la palabra que puede resumir el asalto del que fue víctima Milena López y su esposo, cuando el pasado diciembre varios ladrones les quitaron la tranquilidad en su propia casa al meterse hasta su vivienda y quitarles sus pertenencias, entre joyas, objetos y dinero. Un atraco casi de película por el que la presentadora pasó un final de año no tan feliz.

(Vea también: Expresentadora de RCN se iría del país por atraco: “Entraron 3 encapuchados con cuchillos”)

¿Milena López se iría del país por el robo que sufrió?

Ahora, ya con la investigación y la denuncia en proceso, López volvió a ampliar más detalles de lo que fue aquel episodio y participó del programa ‘La Red’, de Caracol TV, en el que reveló si ella y su esposo están pensando en irse a vivir fuera del país por esta amarga experiencia.

“No, pues con mi esposo tenemos planes de estar en Miami porque él tiene planes de abrir restaurantes allá, pero no es una consecuencia del robo. No me quiero desvincular de Colombia, uno es alguien acá y en Estados Unidos no es nadie. Tengo dos negocios acá, genero empleo acá y quiero seguir trabajando por mi país” comentó en el programa.

Lee También

Además, contó si entonces han decidido cambiar de residencia o se mantienen viviendo en ese lugar, pese a lo que vivieron: “Se ha reforzado la seguridad del edificio en general. La decisión no es irse, por ahora, yo siento que uno debe seguir trabajando por un país mejor. Mi esposo está muy traumado, yo si ya había vivido situaciones de inseguridad en Bogotá, uno queda con mucho temor por este tipo de experiencias”.