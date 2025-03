El cantante de música urbana Yelsid soprendió este fin de semana con su nuevo cambio de ‘look’ que ya presume en sus redes sociales. Además habló con ‘La red’ sobre su nueva apariencia que lo tiene muy feliz, pues estaba traumado por no tener cabello.

Durante más de dos años, los colombianos se acostumbraron a ver al cantante de ‘Me liberé’ sin cabello en sus presentaciones y videos musicales. Sin embargo, en 2025 sorprendió con un cambio radical.

El cambio extremo que se hizo Yelsid en el pelo

En entrevista con ‘La red’, de Caracol Televisión, el cantante habló en exclusiva sobre su cambio de ‘look’.

“Yo lo empecé a notar desde muy temprana edad porque mi familia sufre de esta enfermedad de la alopesia y esto es inevitable. Eso se venía venir. Cuando yo empecé a notar las entradas tan pronunciadas, yo decidí calviarme”, comentó el artista.

Luego, explicó: “Me puse a investigar y a indagar. Empecé con el trasplante capilar porque atacar el problema desde la raíz es fundamental, pero al asesorarme con especialistas en alopecia, me dijeron que este tratamiento no era tan efectivo”.

Para el artista urbano, este procedimiento también resultó doloroso, ya que implica múltiples inyecciones en el cuero cabelludo, un temor que no estaba dispuesto a enfrentar.

“Fui a las tres primeras sesiones, donde prepararon mi cabeza y cuero cabelludo para la cirugía, y puedo decir que en esas aplicaciones me pincharon entre 100 y 150 veces, ¡y eso solo era la preparación! Así que desistí porque no lo soporté”, confesó.

¿Qué se hizo Yelsid en su pelo?

A comienzos de 2025, Yelsid optó por una prótesis capilar, también conocida como peluca o peluquín, y se siente muy orgulloso de lucirla. “Con este método te preparan para saber cómo manejarlo. Me dejé crecer el cabello en los laterales, porque ahí sí me crece, y durante aproximadamente dos meses seguí el proceso.

Ahora estoy feliz con mi apariencia”, expresó. El cantante admite que los primeros días fueron complicados debido a la picazón y la incomodidad que sentía.

“Ahora ya no siento nada, me la lavo con un champú especial y me recomendaron retirarla cada 20 días. Me llené de valor porque, si las mujeres usan extensiones, uñas y pestañas, ¿cuál es la diferencia con una prótesis capilar?”, reflexionó.

Los presentadores de ‘La red’ estuvieron bromeando y no lo bajaron de ‘cresta de gallo’.

¿Quién es Yelsid?

Yelcid Arbey Osorio Hurtado, conocido artísticamente como Yelsid, nació en Medellín en 1979 y comenzó su carrera musical en 2001. Aunque diversos géneros lo influenciaron, se inclinó por la música urbana, fusionando estilos como la música de plancha y el reguetón. Inspirado por artistas como Juan Gabriel, Darío Gómez y Vico C, creó un sonido único.

En 2011 alcanzó el éxito con Lástima de tanto amor, consolidando su carrera internacional. Su álbum ‘Talento’ (2017) y éxitos como ‘Un bosque’ reflejan su evolución artística. Yelsid destaca que su música, aunque de despecho, se basa en historias cotidianas.

