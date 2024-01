La presentadora colombiana Milena López se encuentra en el ojo del huracán después de un comentario que hizo sobre un reconocimiento que le dieron a Bogotá.

Lo que sucede es que recientemente fue nombrada como la sexta ciudad con el mejor destino turístico del mundo en la categoría ‘Trending Destinations’ de los premios Best of the Best de los Travelers Choice de TripAdvisor. Bogotá comparte el reconocimiento con grandes ciudades de países como Tailandia, Japón, Vietnam y Filipinas.

(Lea también: Milena López ya tiene decidido si se va del país por robo del que fue víctima)

La noticia fue recibida con orgullo por muchos, pero la reacción de López en Instagram causó fuertes críticas.

En una publicación relacionada con el reconocimiento, Milena López respondió con emojis de risa, lo que provocó la indignación de los internautas. Muchos expresaron su descontento, señalando la aparente falta de aprecio de la presentadora por la ciudad que, según algunos comentarios, “le dio de comer”.

Asimismo, los internautas expresaron que López tenía una actitud despectiva hacia la ciudad que contribuyó a su éxito y por eso no duraron en criticar su reacción.

(Vea también:Milena López respondió a sus críticos: “La gente sufre porque yo no tengo hijos”)

¿Quién es Milena López y cómo se hizo famosa?

Milena López, de 42 años, ganó reconocimiento cuando fue la reina de la Feria de Manizales en 2005, ese fue el inicio de su carrera, pero fue hasta que pareció en TV que alcanzó el éxito.

La manizaleña se destacó en la televisión nacional, presentando programas como ‘Estilo RCN’ y ‘Muy buenos días’. Su carrera la ha convertido en una de las presentadoras más conocidas del país.

Sin embargo, desde hace unos años Milena no ha aparecido en ningún medio de comunicación, esto porque, según ella, ahora buscan presentadoras más altas y talentosas.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.