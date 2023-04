Milena López paró a seguidor que la criticó por no aparecer en televisión La manizaleña era una de las caras preferidas de los colombianos, pero desde hace varios años no se le volvió a ver en ningún medio de comunicación, por lo que sus seguidores constantemente le preguntan las razones que la alejaron de la pantalla.

Por qué Milena López se alejó de la TV

López participó de una dinámica que le hizo el programa ‘La Red’, de Caracol TV, en el que la pusieron a responder cuestionamientos de los seguidores sobre su carrera profesional. Por ejemplo, uno de ellos le dijo que era impresionante como subíó como palma cuando estaba en la televisión y supuestamente bajó como coco cuando salió de eso. A lo que la mujer le respondió.

“No estoy tan segura de que esté abajo. Gracias a Dios me va muy bien, lo que pasa es que la gente como no lo ve a uno cree que le está yendo mal. Hay muchas cosas en las que uno puede triunfar en la vida diferentes a la televisión. Todavía estoy arriba, no me ha ido mal”, comentó.

"No estoy tan segura de que esté abajo. Gracias a Dios me va muy bien, lo que pasa es que la gente como no lo ve a uno cree que le está yendo mal. Hay muchas cosas en las que uno puede triunfar en la vida diferentes a la televisión. Todavía estoy arriba, no me ha ido mal"

López, quien fue víctima de un robo en su propia casa que le produjo problemas con su salud mental, hizo parte durante mucho tiempo del magacín del Canal RCN ‘Muy buenos días’. La manizaleña ha dicho en sus redes sociales que se ha retirado de los medios porque “no me volvieron a llamar. Así hizo alusión a que, aunque ha presentado algunos ‘castings’ para diversos espacios, en ninguno ha quedado porque han elegido otras presentadoras “más jóvenes, más altas y más talentosas”.

En otras de las preguntas, uno de los seguidores le preguntó por qué aparece sola en todas las fotos que publica, si se supone que tiene pareja: “No es que ande sola, siempre estoy con mi esposo. Lo que pasa es que odia aparecer en redes sociales y yo respeto su decisión. Esto no se trata de mostrar nada a nadie, es inspirar”, contestó.