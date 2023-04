Shakira, quien fue vista en el aeropuerto de Barcelona, escribió un mensaje en sus redes sociales sobre su partida de dicha ciudad y dedicó unas sentidas palabras para las personas que estuvieron allí, con ella.

(Vea también: [Video] No solo fue por Pique: Shakira hizo canción (poco conocida) luego de trágico hecho)

La cantante colombiana (ex de Gerard Piqué), quien deberá pagar mucho dinero para sacar su colección de carros de esa ciudad con rumbo a Miami, continuó diciendo lo siguiente:

(Vea también: Shakira despegó de Barcelona y dejó nostálgico mensaje (¿para Piqué?) desde las nubes)

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”.