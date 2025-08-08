Milena López es una reconocida presentadora de televisión, modelo y empresaria colombiana que dejó una huella en la memoria de los televidentes gracias a su participación en el programa matutino de RCN Televisión, ‘Muy buenos días’.

Durante varios años, esta producción se convirtió en una de las más vistas en la franja de la mañana, con un equipo de presentadores que acompañaba a los colombianos con entrevistas, música y entretenimiento.

Aunque ‘Muy buenos días’ llegó a su fin hace ya varios años, sus exintegrantes tomaron rumbos distintos, tanto en lo personal como en lo profesional. En el caso de Milena López, la manizaleña decidió alejarse de las cámaras y enfocarse en proyectos propios. Junto a su esposo ha emprendido negocios como la apertura de un hotel en Barichara, Santander, así como el fortalecimiento de su marca de ropa, con la que ha logrado posicionarse en el sector de la moda.

Mientras tanto, Laura Acuña, otra de las caras más recordadas del programa, continuó en el mundo de la televisión. La presentadora creó su propio pódcast de entrevistas, ‘La sala de Laura Acuña’, y más adelante se trasladó al canal Caracol Televisión, donde ha sido parte del equipo de presentadores del exitoso ‘reality’ ‘Yo me llamo’ y ‘La voz’.

En medio de su actividad empresarial y su interacción constante con seguidores en redes sociales, Milena López abrió recientemente una dinámica de preguntas y respuestas en la que sus fans aprovecharon para indagar sobre su relación con sus antiguas compañeras de set.

¿Qué dijo Milena López a Laura Acuña?

Al responder sobre Laura Acuña, Milena fue honesta: “Con Laura hace rato que no hablo”. Esta respuesta sorprendió a algunos de sus seguidores, quienes recordaban la buena química que ambas proyectaban en pantalla.

Otro de los seguidores le preguntó si todavía mantenía contacto con Jessica Cediel, quien también pasó por ‘Muy buenos días’. Sobre ella, López fue clara y dijo que nunca tuvieron una relación cercana, ya que no coincidieron en la misma etapa del programa. “No trabajamos juntas”, explicó, descartando así que hubiese algún tipo de amistad consolidada.

Durante los años que compartieron el set, López y Acuña mantuvieron una relación cordial y profesional. Sin embargo, con el fin del programa y los cambios en sus rutinas de vida, ese vínculo no se mantuvo con la misma fuerza. López explicó que, aunque existió camaradería mientras trabajaban juntas, en la actualidad no hay una amistad cercana ni comunicación frecuente.

Este tipo de distanciamientos, comunes en el medio televisivo, suelen darse cuando los proyectos finalizan y cada integrante del equipo toma caminos distintos. Milena dejó claro que no hubo conflictos ni desacuerdos, sino simplemente una distancia natural producto de sus agendas y prioridades.

En su etapa actual, la expresentadora está completamente enfocada en sus negocios y en su matrimonio, compartiendo constantemente en redes sociales detalles de sus emprendimientos y de su vida personal. Por su parte, Laura Acuña continúa activa en la televisión y en su faceta digital, entrevistando a reconocidas figuras del entretenimiento y sumando nuevos proyectos a su carrera.

Las declaraciones de Milena López dejan ver que, aunque las relaciones laborales pueden ser cercanas y productivas, fuera de la pantalla, no siempre se transforman en amistades duraderas fuera de los estudios de televisión. En el caso de ella y Laura Acuña, ambas mantienen sus vidas en caminos distintos, con éxito en sus respectivas áreas, pero sin el contacto frecuente que alguna vez tuvieron.

