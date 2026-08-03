Las dos mujeres que acompañaron a Liam Payne horas antes de su muerte revelaron nuevos detalles de lo ocurrido en la habitación del Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires.

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En sus declaraciones ante la justicia argentina, aseguraron que el exintegrante de One Direction les pidió perdón de rodillas antes de que abandonaran el lugar, luego de una discusión por el pago de los 5.000 dólares que, según ellas, les había prometido por acompañarlo durante el día, según recogió Infobae. Los testimonios permanecieron bajo reserva durante casi dos años y ahora salieron a la luz.

Las testigos, identificadas como Lucila y Aldana, contaron que Payne las contactó la mañana del 16 de octubre de 2024 mediante un mensaje en inglés y les envió un vehículo para recogerlas, de acuerdo con el reporte del diario británico Daily Mail.

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Una vez en el hotel, compartieron varias horas con el cantante, pero al momento de recibir el dinero surgieron inconvenientes porque el artista intentó hacer una transferencia internacional que no pudo concretarse.

🟠 “LES PIDIÓ PERDÓN DE RODILLAS” Trascendieron las declaraciones de las prostitutas que estuvieron con Liam Payne horas antes de su muerte. Después de dos años, aparecieron los testimonios ante la Justicia de las trabajadoras sexuales que estuvieron en el hotel junto al ex One… pic.twitter.com/lSYomfgtEk — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) August 3, 2026

¿Qué pasó en la habitación antes de la muerte de Liam Payne?

Las dos mujeres aportaron detalles sobre las horas previas al fallecimiento del exintegrante de One Direction. Las declaraciones forman parte de la investigación adelantada por la justicia argentina y fueron divulgadas por medios internacionales.

Lucila aseguró que el cantante intentó pagar mediante una transferencia bancaria, pero el proceso no pudo completarse porque ellas no contaban con una cuenta en dólares. “Nos preguntó si podíamos descargar PayPal”, relató la mujer en su declaración. Cuando insistieron en recibir el dinero, Payne cambió de actitud y les pidió que abandonaran la habitación.

De acuerdo con los testimonios, el artista también protagonizó episodios de comportamiento errático. Las mujeres afirmaron que golpeó un reloj Rolex de oro y varios objetos del cuarto, al tiempo que repetía que podía costear cualquier daño ocasionado. Además, describieron un aparente consumo de alcohol y otras sustancias durante esas horas.

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