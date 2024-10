Por: Cazafamosos

Encuentra las noticias sobre celebridades y famosos colombianos e internacionales, fotos, imágenes, chismes de famosos y más en Cazafamosos. Visitar sitio

El día de ayer, 16 de octubre, el mundo del entretenimiento se conmocionó al conocer la muerte de Liam Payne, uno de los exintegrantes de One Direction, a los 31 años, en un hotel en Buenos Aires (Argentina).

Reportes oficiales aseguraron que el cantautor británico murió a causa de un “politraumatismo” luego de caer del tercer piso de la habitación en la que se estaba hospedando.

One Direction mensaje de despedida

Payne había alcanzado la fama en 2010 luego de participar en el reality ‘The X Factor UK’, donde conformó la ‘boyband’ One Direction junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

La banda tuvo gran acogida por millones de fans en el mundo y publicaron juntos cuatro álbumes de estudio: ‘Up all night’, ‘Take me home’, ‘Midnight memories’ y ‘Four’, y un último álbum después de la salida de Malik en 2015, que llevó por nombre ‘Made in the A.M.’. Se separaron en 2016.

(Vea también: Desde cuándo estaba Liam Payne en Argentina y cómo la pasó en ese país; así lucía en redes)

Luego de confirmarse la muerte de Payne, la página oficial de Instagram de One Direction publicó un comunicado oficial con la firma de los demás integrantes.

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos muchísimo. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaron junto a nosotros. Lo extrañaremos terriblemente. Te amamos, Liam”.

One Direction via Instagram pic.twitter.com/gyK81rhl2x — HSD ☀️ (@hsdaily) October 17, 2024

Lee También

Louis Tomlinson se pronunció sobre muerte de Liam Payne

Por otro lado, uno de los miembros de la banda, Louis Tomlinson, compartió en su cuenta personal de Instagram un mensaje emotivo sobre el deceso de Liam Payne.

(Lea también: Cómo arrancó Liam Payne en One Direction: después de su muerte, video es muy conmovedor)

“Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable (…) Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós (…) Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre (..) Payno, mi muchacho, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo compañero”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Louis Tomlinson (@louist91)

“Te amo, hermano”: Zayn Malik sobre Liam Payne

Otro de los exmiembros de la banda, y el primero en retirarse de ella, Zayn Malik, compartió una imagen compartiendo con Liam Payne durante sus primeros años como compañeros en One Direction.

“Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y te respetaba profundamente. Conservaré en mi corazón todos los recuerdos que tengo contigo para siempre”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zayn Malik (@zayn)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.