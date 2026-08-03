‘Feid’ llegó a los escenarios de ‘Yo me llamo ‘ y aunque sorprendió a los jurados con su presentación, hubo momentos que no terminaron de convencer a muchos para llevarse las cuatro estrellas verdes.

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En medio de la deliberacón, lo que se llevó la atención fue la jocosa discusión que hubo entre César Escola con Aurelio Cheveroni (y con el público) cuando era interrumpido y no lo dejaban dar su retroalimentación completa.

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En se instante, Escola soltó un grito para silenciar el espacio y fue secundado por Cheveroni como respaldo, aunque después fue interrumpido varias veces por el lobo del ‘Club 10’, provocando risas entre los espectadores. Lejos de enojarse, César Escola también terminó por unirse a las risas.

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Lo que sí ha dado esta nueva edición de ‘Yo me llamo’ son varios momentos en los que el humor de Aurelio Cheveroni se ha llevado todo el protagonismo, siendo ya uno de los jurados favoritos de esta edición.

En cuanto a Feid, finalmente los jurados acordaron que el participante llegó con la mejor actitud, aunque debe mejorar en la afinación. “Si hay tanta Karol G, que haya Feid’, concluyó Escola, dándole entrada a Feid a la siguiente fase.

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