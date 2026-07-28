Por: Caracol Televisión

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Desde que a finales de 2025 Carolina Giraldo y Salomón Villada confirmaron que habían tomado la decisión de terminar su relación, muchos fanáticos han estado atentos a las novedades que dan sobre la ruptura, a pesar de que no se han referido ampliamente acerca del tema.

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Es fin de semana, de hecho, el intérprete de temas como ‘Luna’ y ‘Perro negro’ fue tendencia luego de que se filtraran una fotografías que le tomaron mientras disfrutaba de unas vacaciones en Marbella, España, pues aparece acompañado de una misteriosa mujer.

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En las imágenes, se les ve tomando el sol mientras se acercan para darse lo que parece ser un beso, lo que ha generado todo tipo de reacciones en Internet. Aunque algunos afirman que el artista está en el derecho de rehacer su vida sentimental, otros siguen recordando su historia con ‘La Bichota’.

“Ya casi un año que terminaron, ¿qué es lo raro?”, “¿Y de cuántos años tenía que ser el luto?”, “Si fuera Karol G la estarían funando”, son algunos de los mensajes que se destacan.

Mientras el cantante paisa disfruta, al parecer, de una nueva oportunidad en el amor, Giraldo se encuentra concentrada en su gira ‘Tropitour, viajando por el mundo’, con el que no solo busca promocionar su álbum ‘Tropicoqueta’, sino con el que también pretende marcar una nueva era en su faceta artística.

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Hace un par de semanas, la intérprete de temas como ‘Cairo’, ‘Amargura’ y ‘Mi cama’ concedió una entrevista para la revista Playboy en donde se sinceró sobre su situación sentimental.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma”, mencionó.

Además, estuvo en El Confesionario de Rosalía en concierto, donde terminó contando el desplante que le hizo un exnovio durante su cumpleaños. Aunque no dio el nombre de su expareja, muchos relacionaron este evento con Feid; sin embargo, nunca hubo confirmación por parte de los involucrados o de sus equipos de trabajo.

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