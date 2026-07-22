El nombre de Egan Bernal vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por sus logros deportivos o su actuación en el Tour de Francia, sino por su vida personal. El programa ‘La red’, de Caracol Televisión, reveló recientemente que el ciclista colombiano habría terminado su relación con María Fernanda ‘Mafe’ Motas, con quien sostuvo un noviazgo durante varios años.

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Según expuso el programa de entretenimiento, la pareja habría puesto fin a su relación “hace ya varios meses”, de acuerdo con versiones cercanas citadas en la emisión.

Bernal y Motas eran considerados una de las parejas más sólidas y queridas del deporte colombiano. Su relación comenzó a finales de 2020, en medio de la pandemia, y desde entonces ella se convirtió en una figura clave en la vida del pedalista.

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Uno de los momentos más recordados de la pareja fue el acompañamiento de Motas durante la recuperación de Bernal tras el grave accidente que sufrió en enero de 2022, cuando estuvo al borde de la muerte luego de chocar contra un bus mientras entrenaba en carreteras de Cundinamarca.

“Esa relación también atravesó una crisis después de que se hablara de una supuesta infidelidad por parte de él […]. Tiempo después, la pareja decidió continuar con la realación”, explicó Mary Méndez en ‘La red’.

Acá, lo dicho en ‘La red’ (1:03):

Sin embargo, las razones de la ruptura actual serían distintas. El programa aseguró que hubo diferencias relacionadas con un negocio que Bernal tenía en el sector de Patios, en Bogotá. La salida de inversionistas y las complicaciones para sostener el proyecto habrían generado tensiones que terminaron afectando la relación.

“Una fuente cercana a Egan Bernal nos contó que los primeros desacuerdos entre la pareja habrían surgido alrededor de una tienda que Egan tenía en el sector de Patios. Según la fuente, los inversionistas del proyecto lo abandonaron y lo dejaron solos, y desde ahí empezaron las diferencias”, dijo Frank Solano.

A esto se sumaron señales en redes sociales que despertaron sospechas entre los seguidores. Según lo mostrado en ‘La red’, la pareja dejó de seguirse en Instagram y eliminó las fotografías que tenían juntos, lo que reforzó las versiones de una separación definitiva.

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Otro de los detalles que mencionó el programa es que Motas habría retirado sus pertenencias del apartamento que compartía con el deportista, lo que confirmaría que la relación llegó a su fin.

“Esa misma fuente nos contó que Mafe ya sacó sus pertenencias del apartamento que compartían”, explicó Carlos Giraldo.

Pese a todo, no habría un ambiente de conflicto. Las fuentes citadas por ‘La red’ aseguraron que la ruptura se dio en buenos términos, con respeto mutuo y admiración por el tiempo que compartieron.

Hasta el momento, ni Egan Bernal ni María Fernanda Motas han hecho un pronunciamiento oficial sobre su situación sentimental, por lo que la información conocida proviene de estas versiones divulgadas por el programa de Caracol Televisión.

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