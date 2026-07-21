En los últimos días, el nombre de ‘El Chiringuito’ ha vuelto a ser tendencia entre la televisión deportiva, especialmente por la confusión que provocó su desaparición de la señal habitual. Muchos seguidores llegaron a pensar que el programa había llegado a su fin definitivo; sin embargo, lo ocurrido responde a un cambio importante en su historia, pero no a su cancelación.

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El espacio conducido por Josep Pedrerol cerró su ciclo en Atresmedia después de más de una década al aire. La salida fue confirmada como una decisión tomada de mutuo acuerdo entre el periodista y el grupo audiovisual, poniendo fin a una relación que se extendió por cerca de 13 años y que consolidó al programa como uno de los más influyentes en el ámbito del debate deportivo en España.

Durante ese tiempo, ‘El Chiringuito’ logró posicionarse como un referente en su franja, gracias a un formato que combina análisis, polémica y entretenimiento.

Su estilo directo, sumado a la presencia de panelistas con opiniones marcadas, le permitió construir una identidad propia que trascendió la televisión y se instaló también en redes sociales.

El cierre de esta etapa coincidió con un momento clave: la final del Mundial de 2026. Ese programa especial marcó no solo el final de temporada, sino también la despedida definitiva del formato dentro de Atresmedia, lo que explica por qué muchos televidentes percibieron que el espacio había desaparecido.

¿A dónde se verá ahora ‘El Chiringuito’?

Poco después de confirmarse su salida, se conoció que Pedrerol alcanzó un acuerdo con Mediaset España para continuar con ‘El Chiringuito’ en esa casa televisiva.

El movimiento representa uno de los cambios más importantes en la televisión deportiva reciente, ya que implica el traslado de un formato consolidado a otro grupo mediático.

La esencia del programa no cambiará. De acuerdo con la información conocida, el espacio mantendrá su formato habitual, así como su equipo de colaboradores, lo que garantiza continuidad para los seguidores que han acompañado el proyecto durante años. El objetivo es conservar el estilo que lo hizo exitoso: debates intensos, información de actualidad y un tono que mezcla rigor con espectáculo.

Este fichaje también responde a una estrategia de Mediaset, que busca reforzar su oferta de contenidos deportivos y atraer audiencia con un producto que ya ha demostrado su impacto. En un entorno televisivo cada vez más competitivo, apostar por un programa con reconocimiento y base de seguidores sólida representa una jugada clave.

Por su parte, Pedrerol ha señalado que este cambio significa un nuevo reto en su carrera profesional, incluso una oportunidad que tenía pendiente. Su llegada a una nueva cadena abre la puerta a una etapa diferente, pero sin perder la identidad que ha caracterizado al programa desde sus inicios.

Así las cosas, lo que ocurrió con ‘El Chiringuito’ no fue su desaparición, sino una transformación. El programa cierra una etapa exitosa en Atresmedia para comenzar otra en Mediaset, manteniendo su esencia intacta. Para los televidentes, el principal cambio será la forma de acceder al contenido, dependiendo del país o la plataforma, pero el producto seguirá siendo el mismo.

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