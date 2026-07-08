Con la cabeza más fría luego de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, mucho se ha comenzado a analizar acerca del rendimiento tanto en la Copa del Mundo como en el proceso liderado por Néstor Lorenzo, pues fueron cuatro años de altas y bajas que a muchos les gusto y a otros, definitivamente no.

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De hecho, por esta eliminación y sobre todo por ese partido contra Suiza, algunos análisis apuntan tanto al técnico como a algunos futbolistas, quienes no tuvieron un buen nivel a lo largo del campeonato, pero aún así se mantuvieron en los titulares del entrenador argentino.

Uno de los análisis, como es obvio, rodeó a James Rodríguez, quien no se vio bien físicamente, no tuvo un buen campeonato y por eso le han llovido críticas. De hecho, muchos aseguraron que el titular debía ser Juan Fernando Quintero, pero eso al final nunca ocurrió.

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No obstante, debido a la edad, declaraciones de cada uno y más, todo indica que ninguno de los dos seguirá en la Selección Colombia, lo cual dejará un vacío muy grande en el combinado nacional.

Es más, en Blu Radio, los panelistas estaban debatiendo si efectivamente el jugador de River Plate merecía esa titularidad, pero la mayoría estuvieron de acuerdo con que igual este futbolista es más importante en los últimos minutos del partido, cuando los rivales ya están cansados.

Sin embargo, esa discusión terminó cuando el profesor Javier Castell, uno de los panelistas del equipo, dijo: “Llevan 3 mundiales, ya está bueno”.

De ahí en adelante comenzó una discusión sobre quiénes deberían reemplazar a estos jugadores que han sido tan importantes por tantos años, destacando a futbolistas como Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, Jhon Arias y el mismo Gustavo Puerta, que fue uno de los mejores jugadores del cuadro nacional en todo el Mundial.

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Por lo pronto, no se ha confirmado el retiro de estos dos jugadores, pero todo indica que luego de esta Copa del Mundo no seguirán vistiendo la camiseta ‘Tricolor’. De hecho, ‘Juanfer’ ahora tendrá unos días de vacaciones antes de volver a sumarse a River Plate, mientras que James debe encontrar equipo porque ya no tiene contrato con el Minnesota United.

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