Por: El Espectador

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Ubeimar Ríos, reconocido docente de filosofía, literatura y gestor cultural del Oriente Antioqueño, es la figura central detrás de una historia que ha conquistado tanto el cine como la música. Después de haber dado vida al protagonista de la película Un poeta —cuya historia de frustración y melancolía capturó la atención de la crítica internacional y obtuvo un lugar en el Festival de Cine de Cannes—, Ríos ha mantenido encendida su pasión por las letras desde los salones de clase hasta los bares y teatros de su región.

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Pero más allá de la pantalla grande, Ríos continúa explorando el poder de la palabra a través de Poiesis, el ensamble de poesía rock fundado en Rionegro en 2013. Junto a los músicos Sergio Arias, David Muñoz y Sergio Vahos, Poiesis propone una experiencia artística en la que la poesía deja de ser un mero complemento y se convierte en el eje principal, atravesando cada acorde y desafiando al oyente con su carga emocional y conceptual. En su propuesta, la lírica se fusiona con el rock subterráneo, generando un lenguaje sonoro que oscila entre la introspección y la intensidad eléctrica.

El repertorio de Poiesis se compone tanto de creaciones originales como de adaptaciones de poetas y músicos fundamentales en la literatura latinoamericana y universal, entre los que destacan Raúl Gómez Jattin, Alejandra Pizarnik, José Manuel Arango, León Gieco y Emily Dickinson. Según palabras de Ríos, quien es vocalista y letrista, “la poesía y la música no compiten aquí; se encuentran en un mismo pulso. Es la encarnación eléctrica de la palabra hecha para confrontar los abismos de la existencia”.

Con más de una década de presencia en la escena independiente, Poiesis ha participado en festivales nacionales relevantes, como el Festival Rock Conciencia en 2014 y 2018, el Festival Internacional Rock al Río en 2021, Guarne Rock ese mismo año y el Festival Internacional de Poesía proyectado para 2025. El grupo, actualmente, está ultimando detalles para el lanzamiento de su primer álbum de estudio.

La agrupación debutará en Bogotá el viernes 7 de agosto de 2026, a las 8:00 p. m., en la Casa Cultural Le Tiende Parkway (Carrera 24 # 37-44). El evento, en un espacio caracterizado por su ambiente ecléctico y dedicado a las artes, ofrecerá entradas a 30.000 en preventa —con un simbólico “quereme” para quienes llevan una tristeza profunda— y a 40.000 el día de la presentación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Ubeimar Ríos y cuál es su relevancia en la poesía rock en Colombia?

Ubeimar Ríos es docente, gestor cultural y poeta oriundo del Oriente Antioqueño, conocido por protagonizar la película Un poeta. Su influencia traspasa el cine al liderar Poiesis, una agrupación que desde 2013 explora la fusión entre poesía y rock, posicionándose como referente en el movimiento de poesía rock nacional, según información del propio evento y medios culturales.

¿Qué caracteriza la propuesta artística de Poiesis y dónde se presentará en Bogotá?

La propuesta de Poiesis destaca por su integración de poesía como columna vertebral en el lenguaje musical, combinando composiciones propias y adaptaciones de grandes figuras literarias con un sonido rockero. De acuerdo con la agenda cultural reseñada, su primera presentación en Bogotá será el 7 de agosto de 2026 en la Casa Cultural Le Tiende Parkway, ofreciendo una experiencia donde poesía y música dialogan en igualdad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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