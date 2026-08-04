Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Bogotá invita a la comunidad a participar en el taller psico-corporal "Cuerpo presente: danza, comunidad y autocuidado". Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el bienestar emocional y la salud física de las personas, tanto en su desarrollo individual como colectivo. El evento se realizará el sábado 8 de agosto de 2026 a las 10:00 a. m. en la Casona de la Danza, ubicada en la Carrera Primera #17-01, con entrada gratuita para quienes se inscriban previamente, de acuerdo con la información oficial de Idartes.

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La propuesta de este taller se basa en prácticas comprobadas que resaltan el valor terapéutico de la danza para abordar aspectos emocionales, cognitivos y físicos. Estudios y experiencias previas han mostrado que bailar y moverse en grupo contribuye al bienestar subjetivo, utilizando gestos, ritmos y construcciones colectivas con fines recreativos y saludables. Según Idartes, la experiencia está diseñada para que quienes asistan puedan explorar nuevas formas de percibir su cuerpo y su entorno, promoviendo hábitos positivos y el disfrute regular de la expresión a través del movimiento consciente en comunidad.

El taller se estructura en tres momentos principales: primero, un encuadre y preparación corporal que busca sensibilizar a las y los participantes antes de la práctica; luego, una exploración central de movimientos danzarios, gestos y ritmos enfocados en el bienestar propio y colectivo; finalmente, un círculo de reflexión que fomenta el diálogo y la socialización sobre lo vivido durante la sesión. La actividad será guiada por Martha Esperanza Ospina Espitia y Edis Aleida Villa Martínez, dos reconocidas investigadoras y docentes del Grupo de Investigación Arte Danzario, con un amplio recorrido académico y profesional en áreas como técnicas psico-corporales, desarrollo creativo, acondicionamiento físico y danza.

De acuerdo con el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, quienes estén interesados pueden asistir de manera gratuita siempre que realicen una inscripción previa a través del formulario habilitado para el evento. Esta propuesta forma parte de los planes y actividades que la ciudad ofrece para fortalecer el autocuidado y el bienestar mediante la cultura y la creatividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse para asistir gratis al taller psico-corporal de danza en Bogotá?

Para participar en el taller "Cuerpo presente: danza, comunidad y autocuidado", las personas interesadas deben realizar una inscripción previa a través del formulario en línea que está disponible en la página oficial de Idartes, según la información publicada en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La entrada es gratuita, pero el cupo depende del registro anterior.

¿Cuáles son los beneficios de un taller psico-corporal basado en la danza?

El taller propuesto por Idartes subraya que la práctica consciente de la danza en grupo promueve el bienestar emocional, la salud física y la integración social. A través de la exploración de movimientos, gestos y ritmos compartidos, se fomenta la creación de vínculos, la reflexión sobre la experiencia corporal y la incorporación de hábitos saludables en la vida cotidiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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