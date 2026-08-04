Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

El Grupo Literatura y Psique, bajo la dirección del médico psiquiatra y doctor en Literatura Rafael Alarcón Velandia y la doctora en Filología y Literatura María Claudia Barcanegras, celebró su centésimo diálogo en la sala del Centro Cultural del Banco de la República de Pereira. Este evento, que reunió a más de 200 asistentes, brindó un espacio para reflexionar sobre la novela ‘Risaralda’ escrita por Bernardo Arias Trujillo. Según El Diario, la sesión no solo fue un reconocimiento al grupo como mecenas de la cultura literaria en los últimos diez años, sino también un homenaje a los aportes trascendentales que ha hecho al análisis y difusión de obras literarias de peso nacional e internacional.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la celebración, diferentes entidades resaltaron la labor cultural del grupo. La Universidad Tecnológica de Pereira, representada por su rector Luis Fernando Gaviria, exaltó el trabajo de los egresados promotores del grupo. La Gobernación de Risaralda, liderada por Juan Diego Patiño Ochoa, y la Alcaldía de Pereira también expresaron su reconocimiento, con mensajes transmitidos por el secretario de Cultura Andrés García y el director encargado del Instituto de Cultura, Jorge Tamayo.

El centro del diálogo fue la obra ‘Risaralda’, analizada por el escritor, pintor, abogado y juez retirado José Bernardo Arcila Álzate. Destacó las implicaciones que el territorio de La Virginia y su entorno tienen en la construcción literaria y social expuesta en la novela, subrayando la representación de la "selva fluvial" y las dinámicas de los ríos La Virginia o Nigricia, Sopinga y La Bodega. Arcila Álzate retomó la figura de Arias Trujillo, calificado por Silvio Villegas como un "intelectual atormentado", recordando el aporte del autor al retrato solidario de las poblaciones negras y cimarronas, así como la importancia de la oralidad, el territorio y la épica local en su novela.

La novela ‘Risaralda’ describe la colonización, la llegada de la población negra y la fundación del puerto de La Virginia, recalcando los problemas de esclavitud y dominio territorial. Refleja las tensiones entre negros, mestizos, indígenas y la influencia de los propietarios blancos. Además, se menciona el legado de Arias Trujillo con otras obras como ‘Por los caminos de Sodoma’ y ‘Confesiones íntimas de un homosexual’. La ocasión también permitió un repaso de su papel diplomático durante el conflicto entre Perú y Colombia.

La voz de Arcila Álzate, escritor de ‘La Virginia con nombre de mujer’, enriqueció una cita destinada a mantener la memoria viva sobre la literatura y el pensamiento colombiano, consolidando al Grupo Literatura y Psique como referente cultural regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Bernardo Arias Trujillo y cuál fue su aporte a la literatura colombiana?

Bernardo Arias Trujillo fue un escritor, diplomático y poeta colombiano, nacido en Manzanares el 19 de noviembre de 1903. Su novela más reconocida, ‘Risaralda’, ha sido destacada por abordar temas como la colonización, las tensiones sociales y la presencia afrodescendiente en el territorio colombiano. Arias Trujillo también incursionó en otros géneros literarios y presentó su pensamiento crítico en títulos como ‘Por los caminos de Sodoma’ y ‘Confesiones íntimas de un homosexual’, contribuyendo a la comprensión de la diversidad y la complejidad de la sociedad nacional.

¿Qué temas analiza el Grupo Literatura y Psique en sus encuentros literarios?

De acuerdo con la información de El Diario, el Grupo Literatura y Psique centra sus diálogos en el análisis crítico de obras literarias, autores consagrados y galardonados con el premio Nobel de Literatura. Los temas van desde la interpretación de novelas representativas del territorio, como ‘Risaralda’, hasta reflexiones sobre oralidad, territorio, poder y las repercusiones de procesos históricos como la colonización. La participación del público es clave en el desarrollo de estos encuentros, enriqueciendo las discusiones y permitiendo una visión más completa de los textos estudiados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.